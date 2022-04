Tigo Optimizer und die "Energy Intelligence"-Software mit der exklusiven Funktion "Reclaimed Energy" (zurückgewonnene Energie) werden auf der Messe Solar Solutions International ausgestellt.

Tigo Energy, Inc., der führende Anbieter im Bereich Flex MLPE (Module Level Power Electronics), gab heute bekannt, dass eines der Solarsysteme des Unternehmens in den Niederlanden durch die Verwendung von Tigo MLPE Optimizers kontinuierlich 30 mehr Energie erzeugt. Die deutliche Steigerung der Energieproduktion wurde von der "Tigo EI"-Software mit der exklusiven Funktion "Reclaimed Energy" pro Modul gemessen. Solar-Installateure, die eine Teilnahme an der Solar Solutions International 2022 in Vijfhuizen beabsichtigen, sind eingeladen, sich mit Vertretern von Tigo zu treffen, um Hard- und Softwarelösungen wie die in dieser Installation verwendeten zu erörtern.

Five-orientation solar rooftop in the Netherlands which consistently produces 30% more energy by using Tigo MLPE Optimizers. (Photos courtesy of homeowner, energy consultant de Git of NL HDG Energie Advies)

Die 12 kWp-Solaranlage wurde vom Hauseigentümer Hans de Git, einem Energieberater bei NL HDG Energie Advies, geplant und installiert. Die Anlage umfasst fünf verschiedene Dachausrichtungen auf dem Wohnhaus in Nordholland und vereint Tigo "TS4-A-O"-Optimierer mit einem "Cloud Connect Advanced"-Datenlogger (CCA) und "Tigo Access Point"-Antennen (TAP), um eine schnelle Abschaltung, Transparenz auf Modulebene und eine Optimierung der rückgewonnenen Energie zu ermöglichen. Diese universelle Systemarchitektur wird von der "Tigo EI"-Software unterstützt und vermeidet die Komplikationen von Fehlanpassungen, die durch unterschiedliche Modulausrichtungen sowie Variationen der Modulleistung und Wechselrichtereigenschaften entstehen. In den letzten zwei Jahren hat das System 5MWh an sauberer Energie erzeugt, wovon 1,5MWh auf zurückgewonnene Energie entfielen, die von den "Tigo TS4-A-O"-Optimierern bereitgestellt wurde.

"Wir haben 2012 begonnen, Tigo zu nutzen, und wir sind große Fans der Tigo-Familie von MLPE-Optimierern geworden, weil sie sowohl uns als Installateur als auch unseren Kunden Vorteile bringen", sagte Herr de Git. "Als es an der Zeit war, die Geräte für eine neue PV-Anlage auf meinem eigenen Haus auszusuchen, entschied ich mich ohne zu zögern wieder für Tigo. Aufgrund des speziellen Layouts des Arrays hätte ich mindestens fünf MPPTs benötigt, damit es richtig funktioniert. Das bedeutet, dass ich mindestens einen weiteren Wechselrichter hätte installieren müssen. Mit der TS4-Plattform von Tigo konnte ich die Kosten für zusätzliche Wechselrichter vermeiden und kann nun den doppelten MPP-Tracker meines String-Wechselrichters voll ausreizen."

"Der Erfolg von Herrn de Git ist das, was die Solarindustrie für mich ausmacht", sagte Jaap van Kriekingen, Business Development Manager für die Benelux-Staaten bei Tigo Energy. "Die "Tigo EI"-Software bietet Hauseigentümern eine deutliche visuelle Anzeige der Energieproduktion, so dass sie die Vorteile der Optimierung im Zeitverlauf nachvollziehen können. Dieses Maß an stündlich aktualisierter Visualisierung gibt ihnen die Gewissheit, dass ihre PV-Anlagen optimal arbeiten."

Sowohl Jaap van Kriekingen als auch Mirko Bindi, VP EMEA Sales bzw. MD Europe bei Tigo, werden auf der Solar Solutions International auf der Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, Niederlande, vom 12. bis 14. April 2022 am Stand Nr. B11.1 von IBC Solar B.V. vertreten sein. IBC Solar, das kundenspezifische Lösungen für kleine PV-Anlagen für Privathaushalte bis hin zu großen Solarprojekten in der Benelux-Region herstellt, wird auf der Messe sein neues Montagesystem AeroFix G3 vorstellen.

Wenn Sie mehr über die TS4-Plattform von Tigo und ihre einzigartige Funktion für zurückgewonnene Energie erfahren möchten, lesen Sie die neueste Fallstudie oder besuchen Sie www.tigoenergy.com/ts4.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, der weltweit führende Anbieter im Bereich Flex MLPE (Module Level Power Electronics), entwickelt innovative Produkte zur Energieumwandlung und -speicherung im Solarbereich, die den Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bieten. Die Tigo TS4-Plattform steigert die Solarproduktion, senkt die Betriebskosten und verbessert die Sicherheit. In Kombination mit der Tigo Energy Intelligence (EI)-Plattform liefert sie Erkenntnisse auf Modul-, System- und Flottenebene, um die Solarstromleistung zu maximieren und die Betriebskosten zu minimieren. Die Tigo EI Residential Solar Solution, eine flexible Solar-plus-Speicherlösung für Hausinstallationen, rundet das Portfolio des Unternehmens im Bereich der Solarenergietechnologie ab. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Verbreitung der Solarenergie voranzutreiben, und das globale Team des Unternehmens unterstützt Kunden, deren Systeme auf sieben Kontinenten zuverlässig und sicher Solarstrom im Gigawattstundenbereich produzieren. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

