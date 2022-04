Die "Slot Booking"-Anwendung (Slotbuchung) der nächsten Generation nutzt die Echtzeit-Transparenz der Lieferkette, um die Zusammenarbeit zwischen Verladern und Spediteuren in ganz Europa zu vereinfachen

FourKites, die Nr. 1 unter den Echtzeit-Plattformen für die Transparenz der Lieferkette, führt heute den Slot Manager, seine universelle Lösung für die Buchung von Zeitfenstern, in Europa ein. Die Cloud-basierte Lösung ermöglicht Lagern, Distributionszentren und Produktionsstätten eine effiziente Zusammenarbeit bei der Buchung von Abhol- und Annahmezeiten, wodurch eine erhebliche Zeitersparnis erzielt und die täglichen Betriebsabläufe und Partnerbeziehungen verbessert werden. Darüber hinaus können Verlader und Spediteure mit der hochgradig konfigurierbaren Lösung überflüssige Verweilzeiten vor Ort vermeiden, wodurch Gebühren für das Zurückhalten von Waren entfallen und der CO2-Ausstoß erheblich reduziert wird.

FourKites today launches Slot Manager, its universal time slot booking solution, across Europe. (Photo: Business Wire)

Das Management von Zeitfenstern ist für Verlader und Spediteure gleichermaßen eine zeitraubende Aufgabe. Mit einer durchschnittlichen Verweildauer der Spediteure von bis zu 4,35 Stunden pro Tag, also fast der Hälfte der Arbeitszeit eines Fahrers, verbessert Slot Manager die Anlagenproduktivität und reduziert die Wartezeit der Spediteure um mehr als 50 %. Slot Manager lässt sich für individuelle Anforderungen konfigurieren und versetzt Verlader und Spediteure in die Lage, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Die Spediteure können auf der Grundlage der Echtzeit-Transitbedingungen ihre bevorzugten Zeitfenster selbst buchen, wodurch stundenlange tägliche Verwaltungsarbeit und fehleranfällige manuelle Prozesse entfallen.

Beim Slot Manager handelt es sich um eine Erweiterung des FourKites Appointment ManagerSM, der vor etwas mehr als zwei Jahren eingeführt wurde. Die Lösung ist nun auch in mehreren neuen asiatisch-pazifischen Märkten verfügbar, darunter Australien, Neuseeland und Indien.

Konkret bietet der Slot Manager die folgenden Vorteile:

Arbeitsoptimierung : Durch die Nutzung von FourKites Dynamic ETA zur Bestimmung der genauesten Ankunftszeiten können Teams ihre Arbeitskräfte und Ressourcen auf der Grundlage von Echtzeitdaten und Abweichungen von der erwarteten Ankunftszeit besser einteilen.

: Durch die Nutzung von FourKites Dynamic ETA zur Bestimmung der genauesten Ankunftszeiten können Teams ihre Arbeitskräfte und Ressourcen auf der Grundlage von Echtzeitdaten und Abweichungen von der erwarteten Ankunftszeit besser einteilen. Einfache und regelkonforme Terminplanung für Spediteure : Slot Manager erzeugt eine einzige Terminebene, auf die sowohl Verlader als auch Spediteure zugreifen können, was die Kommunikation optimiert und die Zusammenarbeit erleichtert. Die Zeitfenster werden von der jeweiligen Einrichtung angelegt, um die Einhaltung der gewünschten Zeitplanung, der geschäftlichen Vorgaben und der spezifischen Anforderungen an die Waren sicherzustellen.

: Slot Manager erzeugt eine einzige Terminebene, auf die sowohl Verlader als auch Spediteure zugreifen können, was die Kommunikation optimiert und die Zusammenarbeit erleichtert. Die Zeitfenster werden von der jeweiligen Einrichtung angelegt, um die Einhaltung der gewünschten Zeitplanung, der geschäftlichen Vorgaben und der spezifischen Anforderungen an die Waren sicherzustellen. Echte End-to-End-Transparenz : Der Slot Manager basiert auf den Echtzeitdaten von FourKites und bietet über eine zentrale Benutzeroberfläche einen noch besseren Einblick in den Betrieb. Mit FourKites erhalten die Beteiligten eine umfassende End-to-End-Ansicht der Sendungen vom Ursprungsort bis hin zu vorausschauenden Erkenntnissen, die dabei helfen, die Tätigkeiten in der Einrichtung zu koordinieren.

: Der Slot Manager basiert auf den Echtzeitdaten von FourKites und bietet über eine zentrale Benutzeroberfläche einen noch besseren Einblick in den Betrieb. Mit FourKites erhalten die Beteiligten eine umfassende End-to-End-Ansicht der Sendungen vom Ursprungsort bis hin zu vorausschauenden Erkenntnissen, die dabei helfen, die Tätigkeiten in der Einrichtung zu koordinieren. Geringere Verwahrungskosten für Spediteure : Dank einer optimierten Planung kann die Verweildauer der Spediteure vor Ort praktisch eliminiert werden. Dadurch können Verlader Gebühren und Bußgelder für Lkw-Warteschlangen auf öffentlichen Straßen vermeiden.

: Dank einer optimierten Planung kann die Verweildauer der Spediteure vor Ort praktisch eliminiert werden. Dadurch können Verlader Gebühren und Bußgelder für Lkw-Warteschlangen auf öffentlichen Straßen vermeiden. Geringere CO2-Emissionen: Dank der von Slot Manager ermöglichten Planungs- und Betriebseffizienz wird die Zeit, die die Spediteure auf dem Hof verbringen, um bis zu 50 reduziert, wodurch die CO2-Emissionen um durchschnittlich 54 sinken.

"Wir freuen uns, die einfachste und flexibelste Anwendung für die Buchung von Zeitfenstern auf dem Markt vorstellen zu können", sagte Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "Diese bahnbrechende Lösung hilft Verladern auf der ganzen Welt, ihre Transparenz, Effizienz und die Nachhaltigkeit zu optimieren und sich schnell anzupassen, wenn sich ihre Geschäftsanforderungen ändern. Wir freuen uns sehr, Slot Manager in Europa auf den Markt bringen zu können. Er ist speziell auf die Bedürfnisse der lokalen Einrichtungen zugeschnitten."

Darüber hinaus hat FourKites eine Partnerschaft mit dem französischen Unternehmen für Transportlösungen IER, einem Unternehmen von Blue Systems (Bolloré Group), geschlossen, um die integrierte Einführung des Slot Managers in Europa zu ermöglichen und so die Effizienz sowohl für Spediteure als auch für Einrichtungen zu steigern. Die Partnerschaft verbindet den führenden Standard der IER-Hardwaretechnologie für Anlagen mit den Anlagenprozessen für das automatisierte Ein- und Auschecken. In Kombination mit den fortschrittlichen Datenerfassungs- und -verarbeitungsfunktionen von FourKites stellt die vorkonfigurierte Integrationslösung der beiden Unternehmen eine schnelle, sofort einsatzbereite Lösung für die Kunden dar.

"Wir haben uns für eine Partnerschaft mit FourKites entschieden, weil das Unternehmen international für seine Datenqualität bekannt ist und sich dafür einsetzt, diese Daten mit umsetzbaren Erkenntnissen an die Kunden weiterzugeben", sagte Christophe Levy, Chief Executive Officer der Track Trace Unit von IER. "Durch die Zusammenführung der fortschrittlichen Funktionen von FourKites im Bereich der Lieferkettenanalyse mit unseren führenden Fähigkeiten im Bereich der Anlagenhardware bieten wir eine nahtlos integrierte Lösung, die unseren Kunden hilft, sofortige Ergebnisse für ihr Geschäft zu erzielen."

