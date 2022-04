Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten videozentrierten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat heute einen erfolgreichen Onlineevent zum 10-jährigen Bestehen seiner selbst entwickelten HDCVI-Technologie organisiert. Unter dem Motto "Blazing a trail to the Over-Coax AI era" (Auf dem Weg in die Over-Coax-KI-Ära) präsentierte Dahua die neuesten Errungenschaften der KI-gestützten HDCVI-Technologie und feierte den Erfolg seiner Technologieinnovation und Geschäftsentwicklung zusammen mit globalen Partnern und Kunden und erreichte einen weiteren Meilenstein in der Over-Coax-Branche.

Seit der Einführung seiner selbst entwickelten HDCVI-Technologie im Jahr 2012 ist Dahua ein Pionier bei der Bereitstellung von HD-Übertragungen über große Entfernungen und eines nahtlosen Umstiegs für Nutzer analoger Systeme. "In diesem Jahr werden wir den Nutzern noch umfangreichere und benutzerfreundlichere intelligente Over-Coax-KI-Lösungen bereitstellen", so Jason Zhao, Dahua Senior Vice President und General Manager des Overseas Business Center.

Während des Events stellte Dahua die vier Kerntechnologien seiner brandneuen HDCVI TEN im Jahr 2022 vor, darunter AI-for-all, Scheduled AI, Smart Dual Illuminators und Real 5MP 16:9.

Dahua hilft dabei, den Weg in die Ära der Over-Coax-KI zu ebnen, indem es als einer der ersten Innovatoren der Branche eine komplette Produktreihe von KI-gestützten XVRs auf den Markt bringt. Nach der Einführung der bahnbrechenden Serie AI XVR Cooper-I im vergangenen Jahr hat Dahua sein "AI-for-all"-Konzept auf die nächste Stufe gehoben und ermöglicht Nutzern, SMD Plus, Perimeter Protection, AI Coding und andere nützliche AI-Funktionen zu günstigen Konditionen zu nutzen.

Zudem bietet HDCVI TEN eine Reihe neuer und vielversprechender Technologien, die die Betriebseffizienz analoger Systeme spürbar verbessern und die Palette geeigneter Anwendungsszenarien erweitern können. So unterstützt beispielsweise die Funktion Scheduled AI der Serie XVR5000-4KL-I3 das automatische Schalten von AI-Funktionen gemäß einem benutzerdefinierten Zeitraum ideal für Villen, Einzelhandelsgeschäfte, öffentliche Schwimmbäder usw. Gleichzeitig bietet die Funktion Smart Dual Illuminators eine intelligente Zielerkennung und Vollfarbüberwachung für eine effektive Informationserfassung bei schlechten Lichtverhältnissen und trägt zu einer Minimierung von störenden Lichtemissionen bei Nacht bei. Darüber hinaus liefern die Real 5MP-Kameras mit 16:9-Videoausgabe eine unverzerrte Bildqualität für ein optimiertes visuelles Erlebnis, das für Parks, Kasinos, Museen und anderen Umgebungen geeignet ist, die eine klare und kontinuierliche Videoüberwachung erfordern.

