New York (ots/PRNewswire) -Internationale Talentberatungsfirma ernennt neuen LeiterFerguson Partners, das führende Talentmanagement- und Strategieberatungsunternehmen für die globale Immobilienbranche, freut sich bekannt zu geben, dass Gemma Burgess mit Wirkung vom 1. Juni zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Burgess verfügt über mehr als 15 Jahre globale Führungserfahrung und bringt eine Vision für das Jahr 2022 und darüber hinaus mit. Diese Vision konzentriert sich darauf, heute maßgeschneiderte, kundenorientierte Lösungen anzubieten und gleichzeitig das Unternehmen für die Anforderungen von morgen weiterzuentwickeln und auszubauen. Mitbegründer und Chief Executive Officer William J. Ferguson wird weiterhin Vorsitzender bleiben und sich aktiv auf die Leitung von Kundenaufträgen konzentrieren.Burgess kam 2007 zu Ferguson Partners und hat einen globalen Scharfsinn entwickelt. Ursprünglich arbeitete Gemma Burgess in der Londoner Niederlassung von Ferguson Partners und wechselte dann in die Leitung der Niederlassung in New York City, bevor sie die Verantwortung für das US-Suchgeschäft und zuletzt für das globale Suchgeschäft übernahm. In ihrer jetzigen Rolle als Präsidentin hat Burgess maßgeblich dazu beigetragen, Ferguson Partners als die erste Adresse für Führungskräfte und Managementlösungen zu positionieren. Als anerkannte Führungskraft im Bereich Executive Search ist Burgess auch eine überzeugte Verfechterin von DE&I und war für die Gründung der ersten Diversity-Partnerschaft mit dem Real Estate Executive Council (REEC) im Jahr 2020 verantwortlich und ist auch weiterhin eine aktive Teilnehmerin der Vereinigung.Die Kunden können einen nahtlosen Übergang und weiterhin branchenführende Dienstleistungen erwarten. "Gemmas Wechsel ist der Höhepunkt einer gut organisierten mehrjährigen Nachfolgeplanung. Sie hat eine hervorragende Partnerschaft mit Jeremy Banoff, dem stellvertretenden Vorsitzenden, aufgebaut und wird von einem erstklassigen globalen Führungsteam unterstützt. In dieser Zeit hat Gemma ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, den hohen Standard von Ferguson Partners aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ihre Vision zur Weiterentwicklung des Unternehmens umzusetzen. Ihre branchenübergreifende Erfahrung und ihr Einfluss sowie ihr breiter, globaler Hintergrund und ihre Perspektive machen sie in einzigartiger Weise für diese Rolle qualifiziert und zur absolut richtigen Führungskraft, um Ferguson Partners in die Zukunft zu führen", erklärte William J. Ferguson.Serena Althaus, Senior Managing Director und Head of Europe, meinte: "Nachdem ich mehr als 15 Jahre an der Seite von Gemma gearbeitet habe, kann ich mir keine bessere Person vorstellen, um Ferguson Partners in das nächste spannende Kapitel mit einem klaren Fokus auf DE&I und Real Assets zu führen." Robert Langer, Lead Independent Director, fügte hinzu: "Im Namen des gesamten Vorstands freuen wir uns sehr, Gemma als neue CEO des Unternehmens willkommen zu heißen, und wir freuen uns darauf, ihr umfangreiches Wissen und ihren Wert für das gesamte Unternehmen zu nutzen.""Ich freue mich unglaublich auf die Zukunft unseres Unternehmens", erklärte Burgess. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere globale Plattform weiter ausbauen und den hohen Standard von Ferguson Partners aufrechterhalten werden. Ich werde unseren Kunden auch weiterhin zur Seite stehen, die wie immer unseren charakteristischen maßgeschneiderten, aufmerksamen Ansatz für ihre individuellen Bedürfnisse erwarten können."Die Ernennung von Burgess erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen eine Erweiterung seines Führungsteams plant, die in Kürze bekannt gegeben werden soll.Informationen zu Ferguson PartnersFerguson Partners wurde 1989 gegründet und hat sich einen Ruf als führendes Unternehmen im Bereich Talentmanagement und Organisationsberatung für die Immobilienbranche und verwandte Branchen erworben. Mit Büros in Charlotte, Chicago, Hongkong, London, Los Angeles, New York, San Francisco, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto ist Ferguson Partners einzigartig in seiner globalen Reichweite, führt aber seine Arbeit mit einem Boutique-Touch und hochspezialisierten Ansatz in vier Hauptgeschäftsbereichen aus. Die Website des Unternehmens ist zu finden unter fergusonpartners.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781223/Ferguson_Partners_Gemma_Burgess_1.jpg