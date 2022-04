DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. April

=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt 07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Schrobenhausen *** 07:30 BE/Nato, Abschluss Treffen der Außenminister; 15:45 PK von Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm 08:00 DE/Öffentlicher Gesamthaushalt 2021 *** 09:00 CH/Währungsreserven März PROGNOSE: k.A. zuvor: 938,349 Mrd CHF 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu urheberrechtlichen Ansprüchen eines Konstrukteurs der Porsche AG auf weitere angemessene Beteiligung, Karlsruhe *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Bonn 10:00 CH/Swiss Re Group, Investorentag, Zürich *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 11:00 EU/Treffen Rat für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 10. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 202.000 *** 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Beratungen mit den Länder- Ministerpräsidenten (per Videokonferenz) 15:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Missouri - UA/Präsident Selenskyj, Rede (virtuell) im griechischen Parlament - DE/Hamburg Commercial Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

