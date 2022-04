Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ab heute online: Der Geschäftsbericht der Basler Kantonalbank 2021 mit Jahresmagazin



07.04.2022 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Der digitale Geschäftsbericht der Basler Kantonalbank (BKB) komplettiert den Jahresabschluss 2021, der am 24.2.2022 präsentiert wurde. Er liefert alle wesentlichen Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr der BKB. Ergänzt wird das Reporting erstmals durch das Jahresmagazin, das auf anschauliche Art durch die Highlights des Konzerns im 2021 führt. Der Geschäftsbericht gibt eine umfassende Übersicht über die Bank und enthält den Lagebericht, die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit, Angaben zur Corporate Governance, den Vergütungsbericht, den Jahresabschluss (Konzern und Stammhaus) und die Offenlegung Eigenmittel und Liquidität.



Hier geht es direkt zum digitalen Geschäftsbericht 2021



Berichterstattung zur Nachhaltigkeit nach GRI-Standard

Die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit wurde gemäss den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) aufgesetzt. Mit dem international anerkannten GRI-Standard legt die BKB Rechenschaft ab über ihre soziale, ökologische und ökonomische Wirkung. Damit bietet die BKB ihren Stakeholdern eine transparente und vergleichbare Nachhaltigkeitsberichterstattung. Offenlegung der Eigenmittel und der Liquidität

Mit dem Geschäftsbericht wird auch der Offenlegungsbericht Eigenmittel und Liquidität veröffentlicht. Mit den publizierten Informationen per 31.12.2021 trägt der Konzern BKB den Vorgaben aus der Eigenmittelverordnung (ERV) sowie den Offenlegungsvorschriften nach FINMA-Rundschreiben 2016/1 «Offenlegung - Banken» vollständig Rechnung. Highlights des Geschäftsjahres 2021 im neu konzipierten Jahresmagazin

In Ergänzung zum Geschäftsbericht macht das Jahresmagazin einen anschaulichen Rückblick auf das Jahr 2021. Es informiert zu den Themen, welche die BKB bewegt haben und den Ideen, die für die Zukunft entwickelt werden. Digital schnell und einfach zum gewünschten Inhalt

Sämtliche Informationen zum Geschäftsjahr 2021 sind im Sinne des nachhaltigen Engagements der BKB ausschliesslich digital verfügbar. Mit der Suchfunktion können die gewünschten Informationen schnell und einfach gefunden werden. Bei Bedarf können der gesamte Geschäftsbericht, einzelne Berichtsteile sowie das Jahresmagazin auch als PDF ausgegeben werden. Weiterhin attraktive Dividendenrendite von 5 %

Am 3.5.2022 wird den PS-Inhaberinnen und -Inhabern die jährliche Dividende von CHF 3.10 (brutto) ausbezahlt. Damit lag die Dividendenrendite im 2021 bei 5,0 %. Weitere Informationen zum Partizipationsschein der Basler Kantonalbank können ebenfalls online abgefragt werden. Medienmitteilung (PDF)

