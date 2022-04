DGAP-News: AURELIUS Group / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AURELIUS schließt die Übernahme von McKesson UK ab



07.04.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AURELIUS schließt die Übernahme von McKesson UK ab Luxemburg/London, 07. April, 2022 - Die Übernahme von McKesson UK durch AURELIUS ist erfolgreich abgeschlossen worden. McKesson UK ist die Muttergesellschaft zahlreicher marktführender Gesundheitsunternehmen, darunter LloydsPharmacy, John Bell & Croyden und AAH Pharmaceuticals. Der bedeutende Abschluss stellt die fünfte erfolgreiche Transaktion im Rahmen der Co-Investitionsstruktur von AURELIUS, in weniger als einem Jahr dar. McKesson UK umfasst die vier Geschäftsbereiche Einzelhandel, Digitaltechnik, Homecare und Großhandel. Das Unternehmen hält in jedem dieser Bereiche einen signifikanten Marktanteil. Unterstrichen wird der Erfolg von McKesson UK durch die starke Marke LloydsPharmacy, den treuen Kundenstamm und die führende Position im Pharmagroßhandel. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen von der Einführung zusätzlicher Dienstleistungen in seinen mehr als 1.300 Apotheken, einem wachsenden digitalen Angebot und der Fähigkeit, den zunehmenden Trend zur häuslichen Grundversorgung von Patienten zu unterstützen, tiefgreifend profitiert. AURELIUS wird McKesson UK bei einem reibungslosen Übergang aus der bisherigen Muttergesellschaft in den USA, der McKesson Corporation, im engen Schulterschluss unterstützen. Darüber hinaus ist AURELIUS bestrebt, die etablierten Marktpositionen von McKesson UK zu nutzen, um die Potenziale innerhalb der einzelnen Geschäftsbereiche zu maximieren. AURELIUS wurde bei der Transaktion von Rothschild & Co. (Corporate Finance), PwC und FRP (Financial), Interpath (Tax), Mayer Brown und DLA (Legal), Cardano (Pensions), Kearney (IT) sowie Mansfield (Commercial) beraten.





ÜBER AURELIUS



Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aurelius-group.com

07.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de