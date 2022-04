Nächster Meilenstein: Letzte Phase zur Medikamenten-Zulassung! Hoffnung auf Blockbuster-Medikament befeuert Aktie!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

bevor ein neues Medikament oder ein Impfstoff auf den Markt kommt, müssen Wirksamkeit wie auch Nebenwirkungen belegt sein. Diese klinischen Studien umfassen verschiedene Phasen, denn erst nachdem die Verträglichkeit und Wirkungsweise neuer Methoden an gesunden Freiwilligen erforscht wurden, wird die Wirksamkeit der neuen Behandlung auch an erkrankten Personen untersucht.

Wie ist so eine Studie aufgebaut?

Im Rahmen der Medikamentenzulassung müssen in der Regel vier Phasen durchlaufen werden. Innerhalb der Phasen gibt es unterschiedliche klinische Studien. Sie alle beziehen sich aber auf ein und dasselbe Medikament bzw. Medikamentenwirkstoff:

Quelle: IGP-Magazin.de

Phase I-Studien sind kleine Studien, in denen eine neue Behandlung erstmals am Menschen, und zwar an gesunden Freiwilligen, eingesetzt wird. In diesem Stadium werden grundlegende Eigenschaften wie Verträglichkeit und Sicherheit eines neuen Medikaments überprüft, um zu sehen, ob es sich für einen Einsatz beim Menschen eignet.

Phase II-Studien sind etwas größer als Phase I-Studien. Sie haben meist 100 bis 300 Teilnehmende. In der Phase II wird ein Medikament zum ersten Mal bei Patientinnen und Patienten überprüft, die an jener Erkrankung leiden, für deren Behandlung das Medikament entwickelt wird. Dabei geht es um die optimale Dosierung. Zusätzlich werden erste Daten zur Wirksamkeit erhoben.

Phase III-Studien sind große Studien. Sie geben relativ präzise Auskunft über Wirksamkeit und Verträglichkeit. In den allermeisten Fällen sind es Vergleichsstudien. Dabei werden Patientinnen und Patienten, die die zu untersuchende Behandlung erhalten, mit einer Kontrollgruppe verglichen, die eine andere Behandlung erhält.

Phase IV-Studien finden statt, wenn ein Medikament bereits auf dem Markt ist. Für Phase IV-Studien gibt es unterschiedliche Gründe. So kann es sinnvoll sein, ein bereits zugelassenes Medikament bei Patientinnen und Patienten mit bestimmten Eigenschaften noch einmal gezielt zu untersuchen. In Phase IV-Studien können außerdem seltene Nebenwirkungen eines Medikaments besser beurteilt werden, weil mehr Patientinnen und Patienten behandelt werden.

Phase 3 = Letzte Phase vor Arzneimittelzulassung!

Numinus Wellness und MAPS vor dem Durchbruch!

Numinus Wellness (WKN: A2P4XN) ist DER Spezialist in der Entwicklung eigener, auf Psychedelika ausgerichteter, therapeutischer Produkte und Dienstleistungen durch eigene Labore und F&E-Prozesse, die über ein globales Netzwerk von eigenen Kliniken, digitalen Lösungen und Partnerschaften angeboten werden.

Das lukrative Potential von Numinus Wellness (A2P4XN) hatten wir Ihnen bereits in unserer Erstvorstellung vom 3. April 2022 (LINK zur Erstvorstellung) ausgiebig erläutert.

Die Aktie konnte daraufhin auch schon ordentlich an Wert gewinnen, was allerdings nur der Anfang sein sollte!

Ein Teil der ausführlichen Unternehmensbetrachtung war die Bedeutung und das Zukunftspotential der exklusiven Forschungspartnerschaft mit MAPS - einer führenden gemeinnützigen Forschungs- und Interessenvertretungsorganisation für psychedelische Studien aus den USA - im Rahmen der klinischen Phase 3 Studie zur Wirkungsweise von MDMA bei posttraumatischen Belastungsstörungen.

Quelle: Numinus Wellness

Die 1. Studie zielt auf die proprietäre Psilocybin-Extraktformulierung ab. Hier ist der Antrag beim kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada bereits eingereicht und man beginnt mit der Rekrutierung nach Genehmigung. Positive Ergebnisse vorausgesetzt, soll die Studie direkt in Phase 2 übergehen.

Die 2. Studie ist DAS Aushängeschild schlechthin ! Zum einen bereits in Phase 3 und zum anderen mit exklusiver Zusammenarbeit mit MAPS. Diese klinische Phase 3 Studie erforscht die Wirkung von MDMA bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Alle erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung in Kanada wurden bereits erhalten und die Rekrutierung ist im Gange.

Numinus ist mit seiner Händlerlizenz der exklusiver Vertreiber von MDMA für MAPS!

Nächster Meilenstein zum fertigen Medikament erreicht!

Numinus schließt erste MDMA-Verabreichung in von MAPS gesponserter PTSD-Studie ab

Oben genannte Phase 3 Studie zur Wirkungsweise von MDMA bei posttraumatischen Belastungsstörungen geht in die nächste Umsetzungsphase, indem es den ersten Probanden der klinischen Studie in Kanada aufgenommen und dosiert hat (LINK zur Pressemitteilung).

Numinus beherbergt die kanadischen Prüfzentren für MAPPUSX, und zwar in zwei eigens dafür eingerichteten Kliniken in Montreal und Vancouver.

In dieser Woche wurde in Montreal mit der Verabreichung des Medikaments begonnen, unter der Leitung von Dr. Joe Flanders, Vizepräsident für Psychologie bei Numinus, und Dr. Emma Hapke, Psychiaterin am University Health Network und leitende Prüfärztin der von MAPS gesponserten Studie.

Die Behandlung folgt dem MAPS-Protokoll, das drei MDMA-Verabreichungs- und Therapiesitzungen vorsieht, auf die jeweils drei Integrationssitzungen folgen. Das gesamte Programm wird voraussichtlich im Hochsommer 2022 abgeschlossen sein.

Die Eintrittskarte zum Geldverdienen im Milliardenmarkt!

MAPPUSX ist eine Erweiterung der Phase-3-Studien von MAPS zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der MDMA-unterstützten Therapie zur Behandlung schwerer PTBS.

An der MAPPUSX-Studie können die Teilnehmer der Phase-3-Studien teilnehmen, die das Placebo-Präparat und die Therapie erhalten haben, sowie diejenigen, die aufgrund von COVID-Beschränkungen keine Behandlung erhalten konnten.

Die daraus resultierenden Sicherheitsdaten werden den Zulassungsbehörden im Rahmen des Antrags auf ein neues Arzneimittel vorgelegt.

Payton Nyquvest, CEO und Gründer von Numinus:

"Der Fortschritt der Studie in dieser Woche ist ein weiterer Schritt in unserer verstärkten Zusammenarbeit mit MAPS, da wir gemeinsam daran arbeiten, die psychedelisch unterstützte Therapie für Menschen in Not zugänglich zu machen. Wir werden weiterhin mit MAPS, Health Canada und der Industrie zusammenarbeiten, um die MDMA-unterstützte Therapie Wirklichkeit werden zu lassen."

Die Fortsetzung dieser Studie und die Umsetzung der Ergebnisse in die klinische Praxis ist der letzte Schritt vor der erhofften Arzneimittelzulassung!

Numinus ist eine echte First-Mover-Investmentchance!

Was spricht für das innovative Unternehmen?

Alles aus einer Hand: Experte für Psychedelika-Herstellung, Forschung und klinische Betreuung bei Depressionen, Angstzustände, Trauma, Schmerzen und Substanzmittelmissbrauch

Eigene Kliniken: Multidisziplinäres Fachwissen mit menschenzentrierter Betreuung in derzeit 5 Kliniken in Kanada

Starke Bilanz: Erhebliches Umsatz- und Margenwachstum; Hervorragende Liquiditätsausstattung (ca. 50 Mio. CAD)

Synergieeffekte: Sich ergänzende und perfekt aufeinander abgestimmte Geschäftsbereiche (Numinus Health und Numinus Bioscience)

Alleinstellungsmal: Numinus Bioscience = Gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Forschung, Entwicklung und Analyse von Psychedelika

Zukünftiger Erfolg: Numinus Wellness verfügt über eine beachtliche Anzahl an kurzfristigen Katalysatoren und Meilensteinen für einen noch größeren Geschäftserfolg

Starke Partnerschaft: Exklusiv-Partnerschaft mit MAPS (eine führende gemeinnützigen Forschungs- und Interessenvertretungsorganisation für psychedelische Studien), die sich auf die Vermarktung von MDMA konzentriert.

Attraktive Einstiegschance: Bis zum Allzeithoch von 2,45 CAD können Sie 322% verdienen!

Das Unternehmen sitzt auf rund 50 Mio. Cash, so dass in naher Zukunft mit weiteren guten Nachrichten zu rechnen ist! Wir könnten uns auch die eine oder andere Übernahme vorstellen, denn viele Firmen aus dem Sektor sind gerade günstig zu kaufen! Warten Sie nicht zu lange, denn der Zug rollt los…

Name: Numinus Wellness Inc. WKN: A2P4XN Börsenkürzel Deutschland: LR23 Letzter Börsenkurs: 0,40 € (Tradegate)

