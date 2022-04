The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2022ISIN NameDE000A3MQRX9 MAX AUTOMATION SE BZRXS1980183096 KRED.F.WIED.19/22 MTN SKDE000LB0WGN7 LBBW DAI BOANL SZ P 14/22DE000LB0Y8M9 LBBW DL GEC BOAP 14/22DE000LB0WAK6 LBBW BAS BOANL SZ P 14/22DE000NLB84G4 NORDLB IS. 16/22XS1594368539 BBVA 17/22 FLR MTNPTOTVJOE0005 PORTUGAL 17-22 FLRXS1980189028 PSA BQE FRA. 19/22 MTNUSG8201NAA03 SINOP.G.O.D.17 17/22 REGSXS1980828997 ISLANDSBANKI 19/22 MTNDE000LB13G11 LBBW STUFENZINS 19/22DE000HVB3AD1 UC-HVB USD 22 LIBORUS45905UG408 WORLD BK 17/22 MTNUS89236TFX81 TOYOTA M.CRD 19/22 MTN