The following instruments on XETRA do have their first trading 07.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.04.2022Aktien1 US09229E2046 Blackboxstocks Inc.2 GRS245213004 Lamda Development S.A.3 NL0015000TA9 Allego N.V.4 CA74609E1097 Puranium Energy Ltd.5 CA74359L1058 Prospector Metals Corp.Anleihen/ETF1 XS2468221747 BAWAG P.S.K.2 XS2468129429 Athene Global Funding3 XS2468421248 Istanbul Metropolitan Municipality4 XS2218521503 The Export-Import Bank of Korea5 DE000A3MQBD5 AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH6 FR0014009OM1 Caisse Francaise de Financement Local7 DE000DD5AZW1 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 US37045XDV55 General Motors Financial Co. Inc.9 US37045XDU72 General Motors Financial Co. Inc.10 CH1166151972 Hypo Vorarlberg Bank AG11 DE000LB2BQB1 Landesbank Baden-Württemberg12 USU75091AS45 S&P Global Inc.13 BE0002850312 Silfin N.V.14 FR0014009O88 BPCE SFH15 XS2468378059 Caixabank S.A.16 US29444UBU97 Equinix Inc.17 DE000HLB71U4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 XS2465984107 Mizuho Financial Group Inc.19 XS2465984529 Mizuho Financial Group Inc.20 USU75091AP06 S&P Global Inc.21 LU2365458814 BNPP Easy JPM ESG Green Social & Sust. IG EUR Bond22 LU2365458731 BNPP Easy JPM ESG Green Social & Sust. IG EUR Bond23 LU1953136287 BNPP Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF24 IE00BG0J4B71 iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF