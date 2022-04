NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo B vor Zahlen zum ersten Quartal von 210 auf 205 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Jahresstart dürfte für Nutzfahrzeughersteller schwierig gewesen sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Produktion bleibe gehemmt von knappen Materialien, der Kostenanstieg sei hoch und die Preismacht nur begrenzt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 20:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 00:15 / BST



ISIN: SE0000115446

