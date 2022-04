In der hart umkämpften Branche der Online-Marktplätze hat sich Mercadolibre in Lateinamerika eine sehr gute Ausgangsbasis verschafft. Das 1999 in Buenos Aires von Marcos Galperin gegründete Unternehmen ist der Marktführer nach Nutzer- und Klickzahlen in allen wichtigen Ländern der Region.Ähnlich wie das große Vorbild Amazon haben die Argentinier inzwischen ein ganzes Ökosystem an Diensten entwickelt, um ihre Dienstleistungen zunehmend zu monetarisieren: Neben der Handelsplattform Marketplace gibt es ein Kleinanzeigenportal für Autos, Immobilien und Dienstleistungen sowie ein eigenes Zahlungssystem. Das Problem ist, dass der Aufbau viel ...

