LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 119 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dem niedrigeren Kursziel liege eine grundsätzlich vorsichtigere Einschätzung der Konjunktur zugrunde, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seit dem Krieg in der Ukraine habe sich die Aktie schwächer entwickelt als die meisten Infrastrukturkonzerne. Sie sei nun sein neuer Favorit in diesem Segment, nicht zuletzt wegen einer niedrigen Verschuldung des Konzerns und einer geringen Abhängigkeit von steigenden Verbraucherpreisen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

