Co-Investor Partners beteiligt sich an Grover



07.04.2022 / 09:00

- Grover erhält EUR 100 Mio. Eigenkapital und überschreitet damit die Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro, darüber hinaus sammelt das Unternehmen EUR 200 Mio. Fremdkapital ein - Co-Investor Partners beteiligt sich mit EUR 15 Mio. an der Erhöhung des Eigenkapitals - Mit dem frischen Mitteln wird die internationale Expansion eines der global führenden Unternehmen im Miet-Commerce für Consumer Tech vorangetrieben Frankfurt, 7. April 2022. Im Rahmen einer Series-C-Finanzierungsrunde beteiligt sich Co-Investor Partners gemeinsam mit verschiedenen Bestands- und Neuinvestoren an dem 2015 gegründeten Berliner Unternehmen Grover. Insgesamt konnten bei der jüngsten Finanzierungsrunde EUR 300 Mio. Fremd- und Eigenkapital eingeworben werden, wobei sich der Beitrag von Co-Investor Partners ausschließlich auf das Eigenkapital konzentriert. Mit der Eigenkapitalfinanzierung überschreitet Grover erstmals die Milliardenbewertung und hat damit die Grundlage für die weitere Expansion sowie das Erreichen der globalen Marktführerschaft im Miet-Commerce für Unterhaltungselektronik gelegt. Neben Co-Investor Partners haben die Series-C-Finanzierungsrunde unter anderem Energy Impact Partners, Korelya Capital und Mirae Asset-LG Electronics New Growth Fund als Neu-Investoren begleitet. Auch bestehende Investoren, darunter Viola Fintech, Assurant und coparion, haben ihre Beteiligungen an Grover im Zuge der Kapitalaufnahme ausgebaut. Darüber hinaus haben sich Media-Fonds German Media Pool und SevenVentures an der Finanzierungsrunde beteiligt. Die EUR 200 Mio. Fremdkapital-Tranche hat Fasanara Capital bereitgestellt. Grovers Unternehmensstrategie setzt auf die steigende Nachfrage der Konsumenten nach flexiblen, erschwinglichen und nachhaltigen Optionen zur Nutzung von Technologie. Die Miet-Commerce-Plattform leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Kreislaufwirtschaft für Technik-Produkte. Mit dem frisch eingesammelten Kapital will das Berliner Unternehmen sowohl in den bereits erschlossenen Märkten (Deutschland, Österreich, Spanien, Niederlande und USA) wachsen als auch die Expansion in weitere Länder beschleunigen. Mit Abschluss der aktuellen Finanzierungsrunde will das Unternehmen im nächsten Schritt sein Team in den USA um 100 Mitarbeiter vergrößern.



Michael Cassau, Gründer und CEO von Grover, sagt: "Die rasante Entwicklung hin zum Mietmarkt von Technikprodukten ist Teil eines großen Wandels, der unsere Gesellschaft prägt. Die Art und Weise, wie wir auf Technologie zugreifen und sie nutzen, um flexibel und nachhaltiger zu sein, verändert sich. Wir beobachten Akteure aus sehr unterschiedlichen Branchen, die in dieses Mietmarktsegment einsteigen wollen, weil sie das immense Wachstumspotential und die Gewinnmöglichkeiten des Miet-Commerce erkennen. Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem inzwischen EUR 100 Mrd. schweren Markt eine führende Position einnehmen können. Wir freuen uns sehr, unsere neuen Investoren an Bord zu haben." Jan Claußen, Investment Director bei Co-Investor Partners, kommentiert: "Für die Konsumenten ist das Ausleihen von Produkten inzwischen in vielen Bereichen des Lebens ein guter Weg, der Flexibilität und attraktive Konditionen bietet. Das gesteigerte Interesse der Gesellschaft, nachhaltig zu agieren und Geräte nicht wegzuwerfen, sondern zurückzugeben verleiht dem Mietmodell gerade im Bereich Technologieprodukte zusätzlichen Reiz. Das Team von Grover hat diese Trends frühzeitig erkannt und echte Pionierarbeit geleistet, entstanden ist dabei ein europäischer Marktführer mit einem ausgezeichnetem Geschäftsmodell. Wir sind begeistert, als Investor dabei zu sein und Grover bei der Erreichung seiner globalen Ambition unterstützen zu dürfen." Grover ist ein Vorreiter im Markt und setzt auf die nachwachsende Nachfrage nach erschwinglicher und nachhaltiger Technologie. Ein durchschnittliches Elektronikprodukt hat bei Grover über mehrere Jahre hinweg mindestens vier verschiedene Nutzer. Den Rekord hält aktuell eine GoPro-Kamera, die 27 mal wieder in den Umlauf gebracht worden ist. Das Unternehmen hat aktuell ein Inventar von 500.000 Produkten, die das komplette Sortiment an Technik-Artikeln abdecken.

Über Grover Grover (GROVER.COM) ist Marktführer im Miet-Commerce für Unterhaltungselektronik und bietet seinen Nutzern Zugang zu neuester Technik in einem flexiblen, monatlichen Abonnement-Modell. 2015 von Michael Cassau gegründet, hat es sich Grover zum Ziel gesetzt, innovative neue Wege zu finden, um Menschen den Zugang zu ihrer Wunschtechnik zu ermöglichen. Sowohl Privatkund*innen als auch Unternehmen können aus mehr als 4.000 Tech-Produkten wählen - von Smartphone und Laptop bis hin zu Gaming-, VR- und Smart Home-Gadgets. Der Service von Grover ermöglicht es seinen Nutzer*innen, Produkte je nach ihren individuellen Bedürfnissen zu behalten, zu wechseln, zu kaufen oder zurückzugeben. Grover vermietet Produkte in Deutschland, Österreich, Niederlanden, Spanien und den USA über die eigene Plattform (GROVER.COM) sowie - in Deutschland - über sein breites Online- und Offline-Partnernetzwerk, zu dem Europas führende Elektronik-Einzelhandelsgruppe MediaMarktSaturn gehört. Grover nimmt eine Vorreiterrolle in der Förderung der Kreislaufwirtschaft ein: Die Vermietung von Unterhaltungselektronik an mehrere Nutzer über den gesamten Lebenszyklus hinweg, ermöglicht es, aus jedem Produkt den maximalen Wert zu ziehen und Elektroschrott zu reduzieren. Grover hat insgesamt über 600.000 Geräte zirkuliert. Mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von bisher rund EUR 1,2 Mrd. und über 460 Mitarbeitern, ist Grover eines der wachstumsstärksten Scale-ups in Deutschland. Weitere Informationen sind auf www.grover.com verfügbar. Über Co-Investor Partners Co-Investor Partners ist ein auf wachstumsstarke Unternehmen fokussierter Eigenkapitalinvestor im DACH-Raum mit Büros in Zürich, Frankfurt am Main und Berlin. Co-Investor Partners geht seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Direktbeteiligungen ein und unterstützt mit einem unternehmerischen, partnerschaftlichen Selbstverständnis deren Entwicklung. Zu den erfolgreichen Investitionen der Co-Investor Partners Gruppe gehören unter anderem Mister Spex, Researchgate, Freaks4U, TTTech, Fixatti, Nextbike, Euroimmun und Casualfood. Weitere Informationen sind auf www.co-investor.com verfügbar. Pressekontakt und weitere Informationen Jan Claußen

