IBU-tec präsentiert mit IBUvolt LFP200 die erste Weiterentwicklung des eigenen Batteriematerials

Kombination von IBUvolt LFP400 und IBUvolt LFP200 steigert Energiedichte von Batterien und erweitert Anwendungsspektrum

IBU-tec wird sämtliche Batterieprodukte unter der Marke IBUvolt bündeln und die Produktfamilie weiter ausbauen

Weitere Produkte und Gemische in der fortgeschrittenen Entwicklung Weimar, 7. April 2022 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat einen weiteren wichtigen Schritt für die Marktpositionierung ihrer eigenen Batteriematerialien aus Lithium-Eisenphosphat (LFP) gemacht. IBU-tec erweitert die Produktfamilie IBUvolt nunmehr um IBUvolt LFP200, nachdem IBUvolt LFP400 bereits im Oktober 2021 international am Markt eingeführt wurde. Das neue Produkt zeichnet sich durch eine geringere Partikelgröße aus und eröffnet somit neue Anwendungsmöglichkeiten. So ermöglicht die Kombination von IBUvolt LFP200 und IBUvolt LFP400 eine homogenere Beschichtung von Kathoden. Batterie- und Zellhersteller können dadurch die Energiedichte von Batterien merklich steigern und damit Performancevorteile erzielen, die beispielsweise für Elektrofahrzeuge von Bedeutung sind. IBU-tec arbeitet entsprechend eng mit ihren internationalen Kunden zusammen, um individuelle Gemische für unterschiedliche Anforderungen zu entwickeln. Mit der neuen Variante fasst IBU-tec ihr Portfolio von Batteriematerialien unter der gemeinsamen Dachmarke IBUvolt zusammen. Die Produktlinie umfasst die bestehenden Produkte IBUvolt LFP400 und IBUvolt LFP200 sowie alle künftigen IBU-tec-Batteriematerialien. IBU-tec arbeitet bereits an zusätzlichen Weiterentwicklungen ihrer LFP-Produktlinie, darunter einer Mischung mit Mangan (LMFP). Sie kann damit Kunden eine breite Palette verschiedener Kathodenaktivmaterialien anbieten, die nicht auf Nickel-Mangan-Kobalt-Verbindungen (NMC) basieren und damit ohne seltene, teure und ökologisch kritische Materialien auskommen. Seit Oktober 2021 produziert IBU-tec als derzeit einziger Hersteller in Europa LFP-Batteriematerialien für Batterien in Elektrofahrzeugen, stationärer Energiespeicherung und zahlreichen weiteren Anwendungen. IBU-tec verzeichnet seit Monaten eine hohe Nachfrage nach ihrem Angebot. In den kommenden Jahren werden Batteriematerialien den zentralen Wachstumstreiber des Konzerns bilden und bis 2025 mindestens 30 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen. Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: "Mit unserem erweiterten Portfolio an Batterieprodukten stellen wir uns immer breiter auf. IBUvolt LFP200 ermöglicht unseren Kunden neue Anwendungen und Leistungsverbesserungen. Unsere eigenen Batteriematerialien sind eine Erfolgsstory: IBU-tec ist aktuell der einzige in Europa ansässige Anbieter von LFP-Material und liefert erstklassige Qualität, die sich in überlegenen Leistungsmerkmalen ausdrückt. Durch die Erweiterung und Bündelung unseres Produktportfolios unter dem Namen IBUvolt können wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot machen und somit unsere führende Position in diesem Wachstumsmarkt weiter ausbauen." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

