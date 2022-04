DGAP-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges

Bio-Gate AG: Bio-Gate will 2022 starkes Wachstum fortsetzen und die Profitabilität erreichen



07.04.2022 / 09:30

PRESSEINFORMATION



Bio-Gate will 2022 starkes Wachstum fortsetzen und die Profitabilität erreichen



- Umsatz 2021 steigt um 21 Prozent auf über 6,2 Mio. Euro, Nettoergebnis deutlich verbessert

- Hohes Wachstum 2022 mit neu eingeführten Produktinnovationen

- Zusätzliches Potenzial durch erweitertes Technologieportfolio

Nürnberg/Bremen, 7. April 2022 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter im Bereich innovativer Gesundheitstechnologien, hat im Geschäftsjahr 2021 den Umsatz um rund 21 Prozent auf mehr als 6,2 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro) gesteigert. Das Nettoergebnis nach Fremdanteilen wurde planmäßig auf rund -0,5 Mio. Euro (Vorjahr: -0,8 Mio. Euro) deutlich verbessert. Damit wurden alle Finanzziele 2021 vollumfänglich erreicht und die vorläufigen Zahlen vom März 2022 bestätigt. Zusätzlich investierte die Bio-Gate AG umfangreich in den Ausbau der Produktions- und Laborkapazitäten, in den nationalen und internationalen Vertrieb sowie in das Produkt- und Technologie-Portfolio.



Entwicklung der Geschäftsfelder 2021

Die positive operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 wurde von nahezu allen Geschäftsfeldern getragen. Der Bereich Dermakosmetik und Wundpflege lieferte den insgesamt größten Umsatzbeitrag und legte auf hohem Niveau dynamisch um fast 23 Prozent auf 3,66 Mio. Euro zu. Im Geschäftsfeld Veterinär profitierte Bio-Gate von der steigenden Haustierhaltung und verbesserte die Erlöse um über zehn Prozent auf 1,02 Mio. Euro. Die Umsätze mit Messdienstleistungen der Tochtergesellschaft QualityLabs legten um mehr als 16 Prozent auf 0,67 Mio. Euro zu. Die Messdienstleistungen sind ein wichtiger Baustein im Technologieportfolio von Bio-Gate und zugleich ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der Produktentwicklung, der Zulassung, der Produktoptimierung und der Qualitätssicherung. Die Tochtergesellschaft ist ein weiteres Bindeglied zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern des Unternehmens. Im Medizintechnik-Geschäft mit Human-Beschichtungen kam es zu Verschiebungen von geplanten Eingriffen, da viele Krankenhäuser Kapazitäten für Corona-Patienten vorhielten. Dadurch verzögerte sich in der ersten Jahreshälfte 2021 die zunächst geplante Zahl an Einzelfallversorgungen für Patienten, die dann in der zweiten Jahreshälfte nicht komplett aufgeholt werden konnte. Zusammen mit den Veterinärbeschichtungen sank der Umsatz in der Medizintechnik aber nur leicht um knapp zwei Prozent auf 0,45 Mio. Euro. Die Erlöse im Bereich Industrie & Hygiene stiegen dagegen sehr dynamisch: Vor dem Hintergrund des grundsätzlich gestiegenen Bewusstseins für Infektionsschutz und Hygiene legte der Umsatz maßgeblich mit im Jahr 2020 neu eingeführten und 2021 über unterschiedliche Absatzkanäle veräußerten Produkten um fast 125 Prozent auf mehr als 0,4 Mio. Euro zu. Bilanzkennzahlen stark verbessert - Eigenkapitalquote bei 72 Prozent

Die insgesamt erfreuliche Geschäftsentwicklung wirkte sich zusammen mit der im Januar 2021 durchgeführten Kapitalmaßnahme positiv auf die Finanz- und Bilanzkennziffern aus. Wie bereits im Rahmen der Vorab-Zahlen 2021 gemeldet, erhöhte sich die Liquidität im Konzern zum Bilanzstichtag 2021 auf rund 2,0 Mio. Euro (31.12.2020: 0,4 Mio. Euro). Das Eigenkapital stieg auf 3,8 Mio. Euro (31.12.2020: 1,6 Mio. Euro). Bei nur leicht erhöhtem Fremdkapital lag die Eigenkapitalquote bei 72,3 Prozent (31.12.2020: 46,9 Prozent). Damit verfügt die Bio-Gate AG über eine starke Liquiditäts- und Kapitalbasis, um die Investitionen in den Geschäftsausbau fortzusetzen und die sich international bietenden Wachstumschancen zu nutzen. 2022 Profitabilität bei anhaltend starkem Umsatzwachstum angepeilt

Im Geschäftsjahr 2022 soll der Umsatz unverändert dynamisch in eine Spanne von 7,6 Mio. Euro bis 7,8 Mio. Euro steigen. Auf Basis der geplanten Investitionen wird beim Jahresüberschuss ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Zu den geplanten Investitionen im Geschäftsjahr 2022 zählen Erweiterungen der Labor- und Fertigungskapazitäten, Marketing für neue Produkte sowie die weitere, personelle Stärkung des Vertriebs. Neben dem etablierten Stammgeschäft wird das geplante Wachstum von diversen Produktinnovationen getragen. Im Humangeschäft mit Dermakosmetik und Wundpflege werden beispielsweise im Jahr 2022 medizinische Pflegeprodukte mit Mikrosilber und Cannabidiolen (CBD) auf den Markt gebracht, die eine synergetische entzündungshemmende und antimikrobielle Wirkung entfalten. Die Produkteinführungen treffen auf eine dynamisch wachsende Nachfrage: So erreichte der CBD-Markt im Jahr 2021 alleine in Europa ein Volumen von mehr als 400 Mio. Euro. Laut dem Statistikportal statista sollen sich die Umsätze bis 2025 auf fast 3,2 Mrd. Euro verachtfachen. Ausbau des Technologie-Portfolios im Bereich Industrie & Hygiene

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Technologien und Produkten für Gesundheit, Infektionsschutz und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

