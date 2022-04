Berlin (ots) -Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung haben ab 2022 einen gesetzlich verbrieften Anspruch auf Pharmazeutische Dienstleistungen der Apotheken. So will es das 2020 verabschiedete Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG). Die genaue Ausgestaltung der pharmazeutischen Dienstleistungen wird derzeit noch mit dem GKV-Spitzenverband verhandelt. Aber wo liegt der größte Versorgungsbedarf? Welche Erwartungen haben Patientinnen und Patienten an die neuen Dienstleistungen? Und welche Schwierigkeiten sind möglicherweise bei der Umsetzung zu erwarten? Diese Fragen möchten wir diskutieren beim diesjährigenSymposium der BundesapothekerkammerPharmazeutische Dienstleistungen: Welchen Nutzen haben Patientinnen und Patienten?4. Mai 2022, ab 11:00 UhrMit uns diskutieren der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze, und der Präsident des SoVD - Sozialverband Deutschland, Adolf Bauer sowie Dr. Nina Griese-Mammen, Abteilungsleiterin im Geschäftsbereich Arzneimittel der Bundesapothekerkammer.Die Veranstaltung wird live im Netz übertragen. Wir freuen uns auf Ihre digitale Teilnahme:Live auf Facebook: https://www.facebook.com/abdaberlin/Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1DFOOj2EsRUPressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 4000 4134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5190999