Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: US-Technologiewerte unter Druck ++ Meta mit neuem Zahlungsmittel ++ SMA Solar vor Comeback?

> MÄRKTE & KURSE | Die Aussicht auf einen verschärften geldpolitischen Kurs der Fed haben auch am Mittwoch die US-Börsen belastet. Laut den gestern veröffentlichten Sitzungsprotokollen der Fed soll die Bilanzsumme der Notenbank deutlich zurückgefahren werden. Anfang Mai wird die Entscheidung fallen, ob die monatlichen Anleihekäufe von 95 Mrd. $ komplett auslaufen. Außerdem steht eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt zur Diskussion, um die Inflation einzudämmen. Angesicht dieses Szenarios standen die zinssensiblen Technologiewerte wieder verstärkt unter Druck. Der Nasdaq 100 gab um 2,17 % auf 14.498 Punkte nach. Der Dow Jones sank um 0,42 % auf 34.496 Punkte, während der S&P 500 den Handel mit einem Minus von 0,97 % bei 4.481 Punkten beendete. Nachdem die USA und EU neue Sanktionspakete gegen Russland vorgelegt haben, nimmt an den deutschen Börsen die Furcht vor einem Importstopp für russisches Öl und Gas zu. Aufgrund dieser Belastungen könnte der Dax heute die Marke von 14.000 Punkte testen. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel allerdings mit einem Plus von 0,25 % bei 14.187 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

Den vollständigen Artikel lesen ...