Hannover (www.anleihencheck.de) - Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB gibt ein kurzes Update zum Markt für UK Covered Bonds und fokussiert sich dabei auf das Segment der EUR-Benchmarks.Dieser Teilmarkt sei in der vergangenen Woche nach fünf Monaten gewissermaßen wieder zum Leben erwacht. Auch das Emissionsgeschehen im Vereinigten Königreich bilde hierbei einen jüngst zu beobachtenden Trend mit Blick auf die Primärmarktauftritte ab. Mit der in der vergangenen Handelswoche platzierten EUR-Benchmark von Santander UK über EUR 1,75 Mrd. stehe immerhin das größte Volumen am UK-Primärmarkt für EUR-Benchmarks seit mehr als zehn Jahren zu Buche. Eine solide Nachfrage sowie eine robuste Sekundärmarktperformance würden nach Erachten der Analysten der NORD/LB anzeigen, dass der Markt für UK-Benchmarks aufnahmebereit sei. ...

