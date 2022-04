Bonn (www.anleihencheck.de) - Die schwächste G10-Währung im ersten Quartal war der Japanische Yen, obwohl der Russland-Ukraine-Krieg nahegelegt hätte, dass der Yen eher als "sicherer Hafen" nachgefragt hätte werden sollen, so die Analysten von Postbank Research.Der Grund hierfür finde sich an den Anleihemärkten. Während die zehnjährigen Bunds zum Quartalsende rund 75 Basispunkte höher rentieren würden als zu Jahresbeginn, die US-Treasuries 80 Basispunkte und die zweijährigen US-Treasuries sogar fast 160 Basispunkte, halte die Bank of Japan weiterhin den Daumen auf den Renditen der japanischen Staatsanleihen. ...

