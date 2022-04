Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Wochenende findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt, so die Analysten der Helaba.Amtsinhaber Macron führe den Umfragen zufolge in der Wählergunst, habe zuletzt aber etwas Boden verloren, sodass die Kandidatin Le Pen habe zulegen können. Letztlich entscheide wohl die Stichwahl zwischen diesen beiden und bis dahin bleibe dieser Risikofaktor sowohl für die Peripheriespreads als auch für den Euro und die Aktienmärkte erhalten. ...

