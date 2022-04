DJ Mehr Women Power für das Peeroton Sportsfood Apotheken Team - Apotheken-Profi Heidi Kasper übernimmt eine strategisch wichtige Position des Unternehmens

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts013/07.04.2022/09:45) - Peeroton Sportnahrung ist einer der wenigen Sportnahrungshersteller, die seit 1994 auch in Apotheken vertreten sind. Die einzigartige Kompetenz mit einem Spezial-Sortiment wird jetzt personell durch eine sehr erfahrene Apotheken-Expertin verstärkt.

Frau Mag. Heidi Kasper (48) wurde von der Geschäftsführung des österreichischen Sportnahrungsherstellers Peeroton als Business Development Managerin aufgenommen. In dieser Funktion wird die erfahrene Pharma-Managerin künftig für die Leitung des gesamten Apothekenkanals sowie des Projekt Management Teams verantwortlich sein. Sie wird in Ihrer Funktion an Mag. Dr. Thomas O. Uitz, MBA, Commercial Director, berichten.

Mag. Heidi Kasper hat zuletzt den Verkauf und das Marketing bei Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG geleitet und war für Marken wie Osanit und Osa-Grippal zuständig. Die WU Wien-Absolventin ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Sie war sehr erfolgreich in Ihrer Vergangenheit als Produktmanagerin bei L ' Oreal Österreich und 10 Jahre als Vertriebsleitung für "Nur Die - Österreich" tätig.

"Durch das Wachstum während den letzten Jahren und den Herausforderungen am Markt, war es wichtig, den Apothekenkanal mit einer erfahrenen Führungspersönlichkeit zu besetzen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir mit Heidi eine erfolgreiche Pharma-Managerin gewonnen haben, die das Thema Sport in der Apotheke nachhaltig besetzen wird", ist sich Thomas Uitz sicher.

Peeroton hat mit einigen Spezialprodukten eine führende Stellung in den Segmenten, zum Beispiel beim Abnehmen ist der "Slim Shake Abnehm Shake" aufgrund seiner Leistung exklusiv in den Apotheken vertreten. Ebenso gibt es viele weitere Spezialartikel für diesen Vertriebskanal. Erst sein kurzem gibt es erstmals in den Apotheken exklusiv das erste "CBD Sport Professional"-Produkt von Peeroton und viele weitere Spezial-Anwendungen, wo Peeroton Sportnahrung die Kompetenz einbringen konnte.

Peeroton, österreichisches Unternehmen, gegründet 1994, Österreichs Nummer-1-Sportsfood mit System, seit 20 Jahren Offizieller Ausstatter des Austria Ski Teams und seit 10 Jahren Offizieller Ausstatter des Olympic Teams Austria und des EYOF (European Youth Olympic Festival)-Teams des ÖOC, die OlympiasiegerInnen von morgen. Jetzt auch mit 3 Mannschaften in der aktuellen Meisterguppe der Fußball Bundesliga (Sturm Graz, Austria Wien und WAC Wolfsberg) und vielen mehr - international und national - sowie den beiden aktuellen Weltrekordlern Christoph Strasser (24-Stunden-Ultracycling-Rekord mit 1026 km in 24 Stunden) und Rainer Predl, dem Weltrekordhalter im Laufband-Laufen.

(Ende)

Aussender: Peeroton GmbH - Pressedienst Ansprechpartner: Mag. Dr. Reinhard Möseneder Tel.: +43 664 18 11 764 E-Mail: reinhard.moeseneder@peeroton.com Website: www.peeroton.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220407013 ]

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2022 03:46 ET (07:46 GMT)