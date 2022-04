Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat zum Auftakt von Beratungen mit Kollegen der NATO-Staaten die Forderungen nach Waffen zur Verteidigung gegen Russland bekräftigt und dabei zu lange Entscheidungsprozesse in Deutschland beklagt. Der DAX hält sich trotz der schwindenden Hoffnung auf eine Entspannung wacker.Seine Agenda für das Treffen habe drei Punkte, sagte Kuleba am Donnerstag in Brüssel: "Es sind Waffen, Waffen, Waffen."Der beste Weg, der Ukraine nun zu helfen, sei, dem Land alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...