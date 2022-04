Frankfurt (ots) -- Deutsche Vermögensberatung (DVAG) zum dritten Mal in Folge Deutschlands Kundenchampion- Herausragende Fan-Quote im Branchenvergleich- Bestwerte bei Fachkompetenz, Freundlichkeit, Beratung und ServiceWer sich als Fußballverein in der Champions League bewährt, braucht nicht nur gute Leistungen, sondern auch eine breite Fan-Basis, die ihn unterstützt. Dasselbe gilt auch für Unternehmen: Wer in seiner Branche langfristig erfolgreich sein will, für den sind neben einer überzeugenden Leistung treue Kunden und Fans besonders wichtig - wie bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). Besonders in den Bereichen Fachkompetenz, Freundlichkeit, Beratung und Service konnten die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater überzeugen und Bestwerte einfahren. Damit zählt das Frankfurter Familienunternehmen auch in diesem Jahr mit einer herausragenden Fan-Quote zu "Deutschlands Kundenchampions".Vom Kunden zum Fan: Die MethodikDer Auszeichnung als Kundenchampions liegt eine repräsentative Online-Befragung des F.A.Z.-Instituts, der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) und des 2HMforums zugrunde. Hier steht gezielt das Kundenbeziehungsmanagement von Unternehmen im Fokus, auf dessen Grundlage die Fan-Quote berechnet wird. Dabei ist ein Fan nicht nur ein zufriedener Kunde, sondern jemand, der sich mit dem Unternehmen auch emotional verbunden fühlt, beispielsweise aufgrund gemeinsamer Werte und Grundsätze. Diese Verbundenheit zeigt sich durch Vertrauen, Loyalität und ehrlich gemeinte Weiterempfehlungen der Produkte.Etablierung in der "Champions League"Wie sich die Deutsche Vermögensberatung bei den Fans als Pokalsieger etablieren konnte? Seit der Firmengründung vor mehr als 45 Jahren stehen für die Vermögensberater der DVAG der Mensch und seine individuellen finanziellen Wünsche im Vordergrund. Ob im persönlichen Gespräch oder digital: Bei der Beratung wird die jeweilige Finanzsituation analysiert und auf dieser Basis ein individuell passendes Finanzkonzept entwickelt. Dabei begleiten Vermögensberater ihre Kunden oft ein Leben lang - von der ersten Berufsunfähigkeitsversicherung bis ins Rentenalter.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG)Pressekontakt:Fabienne FranzUnternehmenskommunikationWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2384 7182Fabienne.Franz@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/5191120