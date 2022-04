Der chinesische Autohersteller BYD (WKN: A0M4W9) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Erstmals hat das Unternehmen im März kein einziges Fahrzeug mit Verbrennungsmotor produziert oder verkauft. Das soll auch in Zukunft so bleiben - das Unternehmen ist nun also ein reiner Anbieter von Plug-in-Hybriden und batterieelektrischen Fahrzeugen. An der Frankfurter Börse feierte die BYD-Aktie den Meilenstein am 4. April 2022 mit einem Plus von 8,23 %. Was dieser Meilenstein für die BYD-Aktie bedeutet ...

