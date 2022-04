News von Trading-Treff.de Auch am gestrigen Mittwoch hat die Rede von Lael Brainards spürbare Nachwirkungen an den Märkten gehabt. Die 10-jährigen US Anleihen sind wieder über die Marke von 2,60% angestiegen, die Sorge von einer schnellen Straffung der Notenbankbilanz wächst und die Rezession wird weiter diskutiert. Das alles sorgte für einen kräftigen Anstieg der Volatilität, einen deutlichen Kursrutsch bei den Indices und einen stärkeren US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...