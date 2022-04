Köln/München (ots) -Die CIVIS Medienstiftung und die Süddeutsche Zeitung veröffentlichen einen gemeinsamen Podcast zu Themen der Einwanderungsgesellschaft und ihrer Spiegelung in den Medien. Gehosted wird der Podcast von Nadia Zaboura, Kommunikationswissenschaftlerin, Moderatorin und Vorsitzende der Grimme-Jury für den Deutschen Radiopreis, sowie Nils Minkmar, SZ-Journalist, Historiker und Medienexperte. Ab 7. April werden die beiden alle 14 Tage, jeweils donnerstags, über Fragen wie diese diskutieren: Auf welche Weise berichten Zeitungen, Fernsehen, Radio und Onlinemedien über die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine? Wie sind französische Medien mit Attacken der rechtsextremen Präsidentschaftskandidat:innen gegen Menschen mit Einwanderungsgeschichte umgegangen? Woraus speist sich der Vorwurf, Medien bildeten in manchen besonders umstrittenen Fragen ausschließlich eine Position ab - und trügen so zu Polarisierung und Spaltung bei, die wiederum den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdeten? Gefördert wird "quoted. der medienpodcast" von der Stiftung Mercator."Wir freuen uns sehr auf das gemeinsame Projekt mit der Süddeutschen Zeitung, das die elementare Rolle von Medien beim Diskurs über die vielfältigen Fragen der Einwanderungsgesellschaft beleuchten soll", so Ferdos Forudastan, Geschäftsführerin der CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa. "Medien beeinflussen, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir einander sehen. Wir freuen uns, dass Nadia Zaboura und Nils Minkmar künftig die wichtigen Fragen dazu in einem eigenen Podcast besprechen", sagt Laura Hertreiter, Ressortleiterin Kultur und Medien der Süddeutschen Zeitung."quoted. der medienpodcast", alle 14 Tage donnerstags auf www.civismedia.eu, www.sueddeutsche.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.Folgen Sie CIVIS auf Facebook (https://www.facebook.com/civismediaprize) | Instagram (https://www.instagram.com/civis_medienstiftung/) | Twitter (https://twitter.com/CIVISPreis) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCdCaxljC2--Go42tb9jWOZA)Pressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaFerdos Forudastan+49 221 2775870 | info@civismedia.eu | www.civismedia.euOriginal-Content von: CIVIS Medienstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60510/5191175