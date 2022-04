Pressemitteilung der One Square Advisory Services S.á.r.l.:

Eyemaxx Real Estate AG - Statusbericht 07. April 2022

- Rechtsanwalt Meyer zu Schwabedissen zum neuen gemeinsamen Vertreter der "besicherten" Anleihe (ISIN DE000A289PZ4, WKN A289PZ gewählt- Rechtsansicht des österreichischen Insolvenzverwalters: die Bestellung der österreichischen Upstream Sicherheiten unterliegt mangels betrieblicher Rechtfertigung der Anfechtung wegen verbotener Einlagenrückgewähr- Erfolgreiche Anfechtung scheint nach heutigem Stand der Dinge sehr wahrscheinlich- Sicherheiten im geschätzten Gesamtwert von bis zu EUR 22 Mio. kommen in diesem Fall allen Gläubigern zugute- Anleihegläubigerinformationsveranstaltung am 12. April 2022, 17:00 Uhr In einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 21. März 2022 bis zum 25. März 2022 wurde Herr Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen aus Düsseldorf zum neuen gemeinsamen Vertreter der "besicherten" Anleihe (ISIN DE000A289PZ4, WKN A289PZ) gewählt.Der bisherige gemeinsame Vertreter, die One Square Advisory Services S.à.r.l. (One Square) hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt, da sich unsere Beurteilung der Rechtslage hinsichtlich der bestellten Sicherheiten für die besicherte Anleihe inzwischen wie folgt geändert hat.Die inzwischen insolvente Eyemaxx Real Estate AG hatte mehrere Anleihen platziert. Nur die Anleihe "2020/2025" wurde mit Immobilien besichert. Während One Square zu Beginn des Insolvenzverfahrens davon ausgehen musste, dass die österreichischen Sicherheiten ordnungsgemäß bestellt wurden und einer Anfechtung standhalten, hat sich inzwischen herausgestellt, dass diese eingeräumten Sicherheiten überwiegend einer Anfechtung unterliegen.Die Sicherheiten wurden nämlich als sog. "Upstream Sicherheiten" von Tochter- oder Enkelgesellschaften zugunsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...