München (ots) -Die EDR-Lösung bietet eine umfassende Erkennung von Bedrohungen und verringert durch Schwachstellen- und Patch-Management die Gefahr von Kompromittierungen - alles mit einem einzigen AgentenQualys, Inc (http://www.qualys.com/). (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/)), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, kündigt heute Multi-Vector EDR 2.0 mit zusätzlichen Funktionen für Threat Hunting und Risikominderung an. Die neueste Version von Multi-Vector EDR optimiert die Priorisierung von Warnmeldungen und beschleunigt die Reaktion auf Bedrohungen.Die unaufhörliche Flut von Warnungen zwingt die Sicherheitsfachleute, aufwändig die risikoreichsten Bedrohungen herauszufiltern, kostet sie wertvolle Zeit und setzt ihre Unternehmen erhöhten Gefahren aus. Herkömmliche Lösungen für Endpoint Detection and Response (EDR) fokussieren bei der Erkennung von Angriffen jedoch immer noch ausschließlich auf die Aktivitäten an den Endpunkten und umfassen lediglich MITRE ATT&CK-Techniken - nicht dagegen die ATT&CK-Taktiken. So müssen die Anwender zusätzliche Tools einsetzen, um die Gefährdungslage zu verbessern, was die Abhilfemaßnahmen verzögert und lückenhaft macht. Um den Herausforderungen der modernen Bedrohungslandschaft gerecht zu werden, muss sich EDR weiterentwickeln, damit Skalierbarkeit gewährleistet ist und aussagekräftigerer Bedrohungskontext nahezu in Echtzeit zur Verfügung steht.Qualys Multi-Vector EDR operationalisiert die MITRE ATT&CK-Taktiken und -Techniken, damit die Sicherheitsexperten Bedrohungen schnell analysieren und entschärfen können. Darüber hinaus bieten die erweiterten Prognose- und Präventionsfunktionen der Qualys Cloud-Plattform orchestrierten Zugriff auf zahlreiche Kontextvektoren, einschließlich Asset-Kritikalität, Schwachstellen, fehlerhafter Systemkonfigurationen und empfohlener Patches - alles über einen einzigen Agenten und eine einheitliche Konsole.Das ganzheitliche Konzept von Qualys Multi-Vector EDR ermöglicht es, die Schwachstellen zu ermitteln und zu beseitigen, die von Malware ausgenutzt werden, und dadurch künftige Angriffe zu verhindern. Dank der nativen Integration mit Qualys VMDR können die Anwender von einem einzelnen Malware-Vorfall ausgehen, zum Beispiel Conti, und sämtliche Assets ermitteln, auf denen CVEs bestehen könnten, die diese Malware ausnützen kann. Dann können diese Schwachstellen mit Qualys Patch Management gepatcht werden.Qualys Multi-Vector EDR bietet:· Umfassende Reaktion auf Bedrohungen - Die Lösung nutzt dynamische Analysen aus dem MITRE ATT&CK Threat Context Mapping und die umfangreiche Qualys Cloud Threat Database, um die Reaktionen auf Bedrohungen zu priorisieren und die Beseitigung von Schwachstellen und fehlerhaften Systemkonfigurationen zu optimieren.· Ganzheitliche Multi-Vektor-Sicherheit - Die native Integration mit anderen Anwendungen der Qualys Cloud-Plattform ermöglicht es, die Gefährdungslage aufzuzeigen und umfassenden Kontext zur Kritikalität von Assets zu vermitteln. Dies beseitigt Blind Spots, wie sie bei EDR-Insellösungen entstehen, und verbessert zugleich die Problembehebung und die Reaktionszeiten.· Einfache Bereitstellung, Nutzung und Verwaltung - Unternehmen können EDR mit einem einzigen Klick auf einen einzigen Agenten aktivieren, um Kontextinformationen zum Asset-Bestand und den Schwachstellenrisiken zu erhalten und vom Patch-Management zu profitieren. So wird die Gefahr einer Kompromittierung umfassend reduziert.Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54173/5191260