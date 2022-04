DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Klöckner & Co - Die Börse beginnt zu verstehen - 2021 wichtige Meilensteine erreicht

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 07.04.2022 (pta018/07.04.2022/11:05) - Vor drei Jahren im NJ 4/19 stand die konsequente Digitalisierung der Geschäftsprozesse im Vordergrund unserer damaligen Titelgeschichte. Neben dem Ausbau automatisierter Prozesse sollten künftig die Themen Nachhaltigkeit und Green Steel immer wichtiger werden, lautete unsere damalige Einschätzung. Über die derzeitige Lage und die Aussichten sprachen wir mit dem im Mai 2021 angetretenen Vorstandsvorsitzenden Guido Kerkhoff.

Im von der Pandemie geprägten Geschäftsjahr 2021 erzielten die Duisburger das beste operative Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Da der Absatz mit 4.88 (4.87) Mio. Tonnen fast unverändert blieb, ist der Umsatzanstieg um 45 % auf EUR 7.44 (5.13) Mrd. auf das höhere Preisniveau zurückzuführen und erklärt den kräftigen Anstieg des Rohertrags auf EUR 1.89 (1.05) Mrd. Begünstigt durch das positive Marktumfeld explodierte das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten bei einer nunmehr zweistelligen Marge von 11.4 (2.2) % auf EUR 848 (111) Mio. Das berichtete EBITDA vervielfachte sich auf EUR 879 (52) Mio. Das im Vorjahr noch negative EBIT von EUR -124 Mio. sprang auf EUR 748 Mio. Das Konzernergebnis von EUR 629 (-114) Mio. entsprach EUR 6.21 (-1.16) je Aktie. Mit EUR 1.- je Aktie liegt der Dividendenvorschlag an die HV am 01.06.2022 in der Mitte der angekündigten EUR 0.90 bis 1.10 je Aktie.

Realistischer Ausblick auf 2022

Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2022 wird mit einem weiteren Anziehen der Stahlnachfrage in den Kernmärkten Europa und Nordamerika gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal soll der Umsatz bereits im Q1 2022 deutlich steigen; die Prognose eines EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von EUR 130 bis 180 Mio. nach EUR 130 Mio. im Q1 2021 wurde bestätigt. Hinzu kommen noch positive Sondereffekte von EUR 54 Mio. aus dem Verkauf von Immobilien in Frankreich und in der Schweiz. Von einem an der Börse erwarteten Rückgang des EBITDA im Gesamtjahr 2022 geht auch der Vorstand aus, während Absatz, Umsatz und Cashflow deutlich zulegen sollen. Q1 2022 bringt vermutlich schon mehr als die Hälfte des EBITDA des Gesamtjahres. Vorbehaltlich der Kriegsauswirkungen sollte das KGV 2022e eher bei 4 liegen. Auch nach Überwindung des vorjährigen Hochs dürfte daher weiteres Potenzial vorhanden sein.

* * *

Der ausführliche Bericht über die Klöckner & Co SE mit dem Vorstandsinterview wird in der April-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

* * *

Über das Nebenwerte-Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Stern Tel.: +49 89 43571171 E-Mail: carsten.stern@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1649322309135 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2022 05:05 ET (09:05 GMT)