Jetzt zur 33. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 03. & 04. Mai 2022 anmelden // Zusage einer weiteren Gesellschaft



07.04.2022 / 11:46

Augsburg, 07.04.2022

Am 03. & 04. Mai 2022 findet die 33. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt, auf der sich rund 50 Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich präsentieren.



Die Konferenz wird im Hybrid-Format durchgeführt. Eine Teilnahme ist entweder "vor Ort" in München oder online "via ZOOM" möglich. Wir freuen uns sehr über die Zusage einer weiteren Gesellschaft, welche am 03. Mai 2022 präsentiert: - CR Capital AG (ISIN: DE000A2GS625)

Falls Sie sich bereits zur 33. MKK registriert haben, können Sie HIER ein Einzelgespräch für die CR Capital AG buchen.

- 1-to-1 Wünsche nehmen wir gerne bis spätestens 20. April 2022 entgegen

(Investors and Press only und nur für Teilnehmer "vor Ort" möglich)

Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften finden Sie unter www.mkk-konferenz.de.



Bitte melden Sie sich jetzt für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen ausschließlich unter https://mkk-konferenz.de/anmeldung/ an.



Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Kontakt für Rückfragen:

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-49/44

Mobil: +49 176 151434-31/44

Mail: konferenz@gbc-ag.de

Web: www.gbc-ag.de

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



