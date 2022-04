i-80 Gold Corp. meldete gestern weitere positive Probenergebnisse aus dem laufenden Untertagebohrprogramm auf der Liegenschaft Granite Creek im Humboldt County, Nevada.



Neue hochgradige Ergebnisse stammen von Bohrungen auf der Ebene 4790, die auf eine Mineralisierung in den Verwerfungshorizonten Range Front, Adam Peak und Otto abzielen; dies ist das erste Gebiet, das für den Abbau vorgesehen ist und sich in der Nähe und unterhalb der bestehenden Grubenbauen befindet.



Zu den wichtigsten Ergebnisse der ersten Untergrundbohrungen auf der Ebene 4790 gehören laut dem Unternehmen:



? 25,4 g/t Au über 3,9 m in Bohrloch iGU21-27 ? 12,6 g/t Au über 3,0 m in Bohrloch iGU21-28 ? 10,8 g/t Au über 1,2 m in Bohrloch iGU21-29 ? 13,4 g/t Au über 1,1 m in Bohrloch iGU21-30 ? 14,7 g/t Au über 1,5 m, 10,2 g/t Au über 3,5 m und 7,5 g/t Au über 6,1 m in Bohrloch iGU21-31 ? 19,3 g/t Au über 1,1 m, 8,0 g/t Au über 3,0 m & 9,4 g/t Au über 2,9 m in Bohrloch iGU21-32



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

