Der russische Rubel notiert aktuell sogar höher als vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Am 23. Februar, also am Tag vor dem Kriegsstart, lag der Wechselkurs von US-Dollar vs Rubel bei 80. Dank des Kriegs rauschte die russische Währung kräftig in den Keller, und bis zum 7. März musste man 160 Rubel für 1 Dollar auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...