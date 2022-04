Apple-Produkte sind extrem begehrt - ganz besonders unter jungen Menschen. Eine halbjährliche Umfrage der US-Investmentbank Piper Sandler unter mehr als 7.000 Teenagern in den USA belegt das nun mit Zahlen. Demnach hat fast jeder ein iPhone - und ebenso viele wollen auch als nächstes wieder eins haben.Im Rahmen der "Taking Stocks with Teens" -Umfrage gaben 87 Prozent der Befragten an, dass sie ein iPhone besitzen. Ebenfalls 87 Prozent sagten zudem, dass auch ihr nächstes Smartphone von Apple sein ...

