HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 162 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig seien die Wachstumsaussichten des Autovermieters stark, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Märkte USA und Europa böten für die Autovermietung gute Möglichkeiten. Kurzfristig belaste allerdings die schlechte Verfügbarkeit von Fahrzeugen infolge problematischer Lieferketten./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

