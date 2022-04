7. APRIL 2022 - Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/) freut sich, die Fertigstellung und Einreichung seiner Declaracion de Impacto Ambiental (DIA") oder Umweltverträglichkeitserklärung für sein Kupfer-Silber-Projekt Tabalosos East in Peru bekannt zu geben. Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um die Durchführung von Mineralexplorationsprogrammen mit geringen Auswirkungen, einschließlich Bohrprogrammen, in Peru zu ermöglichen.

Höhepunkte:

- Das Gebiet für die DIA sieht 40 Bohrplattformen vor und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9 km Länge und 3 km Breite (2.700 Hektar) bei Tabalosos East (Abbildungen 1 und 2);

- Das kupfermineralisierte Schieferbohrziel bei San Martin weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von 0,9 Metern mit 1,9 % Kupfer und 27 g/t Silber aus 105 Oberflächenkanälen auf und wurde durch Bodenproben und LiDAR über ein Gebiet mit einer Länge von 9 Kilometern und einer Breite von 1 Kilometer definiert, das sich mit einer geringen Neigung in Richtung Westen über 2 bis 4 Kilometer erstreckt, wobei die Zieltiefe von der Oberfläche bis 500 Meter reicht;

- Die endgültigen DIA- und sonstigen Genehmigungen werden für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet, damit die Bohrungen beginnen können.

Michael Hudson, CEO, erklärte: "Die Einreichung unserer DIA ist ein wichtiger Meilenstein für Hannan. Unser erstes Low-Impact-Bohrprogramm wird aus bis zu 10 Bohrplattformen bestehen, um den ausgedehnten Kupfer-Schiefer-Horizont mit Bohrungen in bis zu 500 Metern Tiefe gründlich zu testen. Wir sind dankbar für all die detaillierte Arbeit unserer Mitarbeiter und externen Experten und die Unterstützung der lokalen Gemeinden während der öffentlichen Beteiligungssitzungen sowie für die Beratung durch verschiedene Regierungsbehörden. Das erste Bohrprogramm bei San Martin wird einen Wendepunkt darstellen, da es die Möglichkeit bietet, das Ausmaß und den Gehalt des ausgedehnten kupferhaltigen Schieferhorizonts in der dritten Dimension zu umreißen, nachdem die Kontinuität des kupfermineralisierten Schiefers auf einer Fläche von 9 x 1 km bei Tabalosos kartiert wurde."

Die Arbeit für das DIA umfasste professionelle archäologische Untersuchungen, Workshops in der Gemeinde und Verbindungsaktivitäten, um geeignete Informationen zu sammeln, die für die Einreichung des Genehmigungsantrags bei der Generaldirektion für Umweltangelegenheiten im Bergbau des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau erforderlich sind. Das Arbeitsprogramm umfasste:

- Überwachung der grundlegenden Umweltaspekte des Projekts durch externe Sachverständige;

- Das peruanische Kulturministerium hat das CIRA-Zertifikat (Certificate of non-existence of archaeological remains) ausgestellt, das besagt, dass das Projekt keine Auswirkungen auf archäologische Stätten hat;

- In den Dörfern Pucayoc und Cunchiyacu wurden öffentliche Versammlungen abgehalten, auf denen die Explorationspläne von Hannan vorgestellt wurden und auf denen die Gemeinden dem vorgeschlagenen Bohrprogramm des Unternehmens zugestimmt haben;

Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, damit in Peru Mineralexplorationsprogramme mit geringen Auswirkungen, einschließlich Bohrprogramme, durchgeführt werden können. Die endgültige DIA und andere Genehmigungen werden für das dritte Quartal 2022 erwartet. Bohrangebote werden nun eingeholt und Hannan setzt die Exploration, das Derisk und die Entwicklung von Bohrzielen innerhalb des großen Gebiets bei Tabalosos fort.

Tabalosos-Kupfer-Silber-Projekt

Sedimentgebundene schichtförmige Kupfer-Silber-Lagerstätten gehören zu den beiden wichtigsten Kupferquellen der Welt, die andere sind Kupferporphyrien. Sie sind auch ein wichtiger Produzent von Silber. Die drei Kupfer-Silber-Sedimentminen von KGHM Polska Miedz ("KGHM") in Polen (die "Kupferschiefer") waren im Jahr 2020 der führende Silberproduzent der Welt und der siebtgrößte Kupferproduzent weltweit. Die für 2019 angegebenen Ressourcen von KGHM beliefen sich auf 1.518 Mt @ 1,86 % Kupfer und 55 g/t Silber aus einer mineralisierten Zone mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 0,4 m bis 5,5 m.

Um den Kontext zu verdeutlichen, sind die von Hannan gemeldeten Mächtigkeiten und Gehalte (0,9 Meter @ 1,9 % Kupfer und 27 g/t Silber) von 105 Oberflächenproben aus Kanälen bei San Martin (unterer Schnitt 0,5 % Kupfer) in einem Gebiet von etwa 9 Kilometern Länge und 1 Kilometer Breite mit jenen vergleichbar, die bei der ersten Entdeckung der Kupfer-Silber-Lagerstätten durch moderne Bohrungen gefunden wurden (Abbildung 2).

- Im Jahr 1957 stieß die Entdeckungsbohrung (Sieroszowice IG 1) in einer Tiefe von 657 Metern auf 2,0 Meter mit 1,5 % Kupfer.

- Im Jahr 1959 enthielt die Lagerstätte Lubin-Sieroszowice auf der Grundlage der Ergebnisse von 24 Bohrlöchern 1.365 Mt @ 1,4 % Kupfer und 26 g/t Silber als angezeigte Ressourcen mit einer Mächtigkeit zwischen 0,2 und 13,1 Metern in einem Gebiet von etwa 28 Kilometern Länge und 6 Kilometern Breite zwischen 400 Metern und 1.000 Metern Tiefe.

Die bisherigen Probennahmen von Hannan beschränkten sich auf die Beprobung von Oberflächenkanälen, obwohl die Mineralisierung bei Tabalosos East so interpretiert wird, dass sie sich mit geringer Neigung in Richtung Westen über 2 bis 4 Kilometer erstreckt, wobei die Zieltiefe von der Oberfläche bis 500 Meter reicht (Abbildung 3).

Technischer Hintergrund

Alle mineralisierten Proben wurden von den Geologen von Hannan entnommen. Die Proben wurden mit Hilfe von rückverfolgbaren Paketen über Drittanbieter zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste die Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm, die Riffelspaltung von 250 g und die Pulverisierung von mehr als 85 % auf 75 Mikrometer. Die Brecher und Pulverisierer wurden nach jeder Probe mit unbrauchbarem Material gereinigt. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss mit vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. Die Kanalproben werden als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierung angesehen und die angegebenen Probenbreiten entsprechen in etwa der tatsächlichen Breite der Mineralisierung, während die Schürfproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück darstellen.

Alle Bodenproben wurden von Geologen von Hannan nach einem internen Protokoll für Bodenproben in Dschungelgebieten entnommen. Die Proben wurden anschließend mit einem tragbaren XRF-Gerät nach einem von Hannan für das San-Martin-Projekt entwickelten Protokoll analysiert. Die Methode ist so konzipiert, dass das Risiko einer Kontamination und einer Störung des Bodens minimiert wird. In den meisten Fällen ist das Probenmedium der B-Horizont" des Bodenprofils. Von jedem Standort werden nur 100 g Probenmaterial entnommen. Aus der Bodenprobe wird ein Pellet hergestellt, das getrocknet und mit einem tragbaren RFA-Gerät (pXRF) analysiert wird. Zertifiziertes Referenzmaterial, Leerproben und Feldduplikate werden routinemäßig hinzugefügt, um die Qualität der pXRF-Daten zu überwachen. Das Gold wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer 50-g-Brandprobenladung analysiert.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru, gemessen an der Fläche des Landes.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

http://www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Erschließung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbaubranche im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65152Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65152&tr=1



