Update - in einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe der DE-VAU-GE GmbH mit Laufzeit bis 2025 (WKN A289C5) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Das Unternehmen überzeuge laut KFM-Analysten mit einem soliden und nachhaltigen Geschäftsmodell, dass von dem durch die Corona-Krise verstärkten allgemeinen Bewusstsein für gesunde Ernährung und bewussteren Umgang mit der Natur und ihren Erzeugnissen profitieren dürfte. Vor allem der Absatz der Emittentin sei durch die coronabedingt veränderte Lebensweise der Menschen stark beeinflusst worden und der Ukraine-Krieg wirke sich auf den Rohstoffeinkauf des Unternehmens aus. Durch das risikoaverse und durchdachte Handeln des Managements gehen die KFM-Analysten jedoch von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und einer ertragswirtschaftlichen Normalisierung nach den aktuell außergewöhnlichen externen Dynamiken aus. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 6,25% p.a. (auf Kursbasis von 101% am 06.04.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 06.07.2025) wird die Anleihe daher weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" bewertet.

INFO: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...