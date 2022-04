Unterföhring, (ots) -7. April 2022. Knusprige Schokoladentartes, extravagante Zuckerkunst und Sachertorten zum Niederknien: Die Spitzen-Konditor:innen kehren zurück in die SAT.1-Backstube. Am Sonntag, den 24. April 2022, um 17:40 Uhr, startet in SAT.1 die vierte Staffel von "Das große Backen - Die Profis".Zwölf Konditormeister:innen sowie Pâtissiers und Pâtissiéres konkurrieren auf höchstem Niveau um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld. Die Profi-Version von "Das große Backen" fordert Perfektion, ausgeführt mit Präzision und Fachkunde. Denn nur wer das Überraschungselement beherrscht und Aromen gekonnt bis zur Geschmacksexplosion kombiniert, erklimmt den Back-Olymp.Moderatorin Enie van de Meiklokjes begleitet die Profi-Teams durch vier Folgen, in denen sie sich jeweils zwei Aufgaben stellen. Nach einem Wettbacken der Meisterklasse werden ihre Dessert-Kreationen von drei Juror:innen bewertet.Wieder mit dabei sind die Branchen-Koryphäen Bettina Schliephake-Burchardt, Motivtorten-Königin und zertifizierte Schokoladen-Sommeliére, Christian Hümbs, mehrfacher Pâtissier des Jahres, und Günther Koerffer, Hofkonditor am Schwedischen Königshaus sowie Präsident der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung.Folge 1:Die erste Aufgabe heißt "Unsere Besten": Die Teams backen jeweils 30 Stück ihrer "Signature"-Miniaturen. Ob französische Pâtisserie oder Fusionsküche - die kleinen Köstlichkeiten müssen die persönliche Handschrift der Profis tragen. Passend dazu entwerfen die Spitzenbäcker jeweils fünf Teller-Desserts mit makelloser Optik und harmonischer Aromatik.In der zweiten Aufgabe wollen die Profi-Teams mit fantasievollen Schokoladenschaustücken und Zucker-Dekor zum Thema Tierkreiszeichen glänzen. Komplettiert werden die Astrologie-Schaustücke mit zwei Sorten Pralinen im trendigen Galaxy-Look. Das Profi-Duo, das am Ende einer Folge die wenigsten Jury-Punkte ergattern konnte, muss die Show verlassen.Die sechs Profi-Teams:- Team Rot:Annica Bergemann (26), Konditor- und Bäckermeisterin im veganen Restaurant "Ich bin so Frey" in Landau in der Pfalz sowie selbstständig mit der Pâtisserie "Schneebesen" und Max Welke (29), Konditormeister bei "Hoppenworth & Ploch" in Frankfurt sowie bei "Pearson & Puppe" in Maintal.- Team Grün: Fatmanur Kilic (25) selbständige Konditorin, Foodbloggerin und Influencerin (Instagram & TikTok: kilic_story) aus Waldbröl und Nicole Tschürtz (37), Konditormeisterin und Produktentwicklung bei "Dekoback" in Helmstadt-Bargen sowie selbständige Konditormeisterin "Cake Design Nicole Tschürtz".- Team Schwarz: Michael Klein (32) Konditormeister u. Pâtissier, Inhaber von "La Sonett" in Gmunden, Oberösterreich, und Natalie Stebbing (27), Konditormeisterin und Patissiére, Chef de Partie Pâtisserie im "Hotel Sacher", Wien.- Team Blau: Katrin Naas (49), selbständige Konditormeisterin im "Tiffany's" in Ehingen und Stefan Pauly (51), Konditormeister in der "Bäckerei Dieringer" in Esslingen sowie Schokoladensommelier im eigenen Kleinunternehmen.- Team Gelb: Janosch Ladensack (26), Konditor und Pâtissier bei der Brotklappe in Weimar und Richard Steinmann (26), Konditor in "Lillis Kuchenwerkstatt" in Saarbrücken.- Team Lila: Jan Klüver (39), Konditormeister und Schokoladensommelier, Inhaber und Mitbegründer der "DaJa Chocolate Schokoladenmanufaktur" und Leona Ostendorf (23), Konditorin bei "DaJa Chocolate Schokoladenmanufaktur" in Uetersen.Alle Infos zu "Das große Backen - Die Profis" finden Sie unter www.sat1.de/tv/das-grosse-backen-die-profis."Das große Backen - Die Profis", die vierte Staffel, vier Folgen, moderiert von Enie van de Meiklokjes, produziert von Tower Productions - ab Sonntag, 24. April 2022, um 17:40 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Friederike VeesCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1129email: friederike.vees@seven.onePhoto Production & Editing:Clarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der seven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5191370