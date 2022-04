Viele Goldaktien sind mit dem höheren Goldpreis gut gelaufen. Ein Schnäppchen könnten Anleger aber noch bei Maritime Resources machen. Das kanadische Unternehmen will am Jahresende in Produktion gehen, die Bewertung ist aber noch niedrig.

Goldpreis stabil, Goldaktien laufen!

Die Aktien vieler Goldproduzenten sind mit dem höheren Goldpreis bereits gut gelaufen. Aktuell steht die Unzennotiz bei rund 1.920 US-Dollar, und damit noch rund 140 Dollar unter dem Hoch von Anfang März bei 2.060 Dollar. Das klingt mit Blick auf das Marktumfeld enttäuschend, die Goldaktien aber laufen. Der Index GDX befindet sich auf dem höchsten Stand seit dem vergangenen Sommer. Die Papiere von Newmont, dem größten Goldproduzenten der Welt, markierten jüngst den höchsten Stand seit 34 Jahren. Verfolger Barrick Gold wiederum befindet sich knapp unter seinem Anfang März aufgestellten Mehrjahreshoch. Das ist erstaunlich, aber ein deutliches Zeichen für die Stärke des Marktes. Viele Investoren nehmen wieder Goldaktien in ihr Portfolio auf.

Schnäppchen in der zweiten Reihe

Wem die Papiere der großen Goldproduzenten schon zu schnell hochgelaufen sind, für die lohnt sich ein Blick in die zweite Reihe der Gold-Developer. Das sind jene Firmen, die in absehbarer Zeit in Produktion gehen wollen. Dazu zählt auch Maritime Resources (0,12 CAD; CA57035U1021). Das kanadische Unternehmen entwickelt in der Provinz Neufundland die frühere Hammerdown-Mine, die einst von Richmont Mines betrieben wurde. Man hat bereits ...

