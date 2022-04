EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PALFINGER AG: Erste "nachhaltige" Finanzierungen über EUR 170 Mio.

Bergheim, 7. April 2022 PALFINGER AG schließt Finanzierungen mit Nachhaltigkeits-KPIs ab - "Nachhaltige" Finanzierungen über EUR 170 Mio. unterstreichen Fokus auf Nachhaltigkeit - Laufzeit bis zu sechs Jahre bei hoch attraktiven Konditionen - CO 2 -Emmissionen und Unfallrate als Nachhaltigkeits-KPIs Die PALFINGER AG fixierte im März 2022 ihre ersten nachhaltigen Finanzierungen und sicherte sich damit ein Volumen von EUR 170 Mio. Die Konditionen sind hoch attraktiv bei einer Laufzeit von bis zu sechs Jahren mit amortisierender Struktur. Zudem unterliegen diese Finanzierungen zwei Nachhaltigkeits-KPIs, den produktionsbezogenen CO 2 -Emmissionen und der Unfallrate. Die Erreichung der Nachhaltigkeits-KPIs wird jährlich geprüft, wobei ein Margen-Auf-/Abschlag bei Erreichen oder Nichterreichen der Zielwerte erfolgt. Als Sustainability Coordinator fungierten die Erste Group und die Raiffeisen Bank International (RBI). Nachhaltigkeit steht bei der PALFINGER AG seit Jahren im Fokus. Im Vorjahr initiierte die PALFINGER AG ihre Unternehmensstrategie 2030, in der das Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Stellung bei dem weiteren Unternehmenswachstum einnimmt. Ein Sustainability Council sichert die Umsetzung der PALFINGER ESG-Strategie und die Transformation im Unternehmen.

+++ ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 11.700 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von 1,84 Mrd. EUR. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto "Celebrating the future since 1932" sein 90jähriges Jubiläum. Rückfragehinweis:

