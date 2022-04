Freiburg (ots) -Das Betriebsrestaurant Rudolf's - betrieben von der Aramark Holding Deutschland GmbH - setzte sich gegen mehr als 100 Mitbewerber durch und überzeugte die Jury insbesondere im Bereich "Genuss" (2. Platz), "Gesundheit" (3. Platz) und "Verantwortung" (4. Platz). In der Gesamtbewertung aller Kantinen und Betriebsrestaurants mit bis zu 300 Essen am Tag erreicht das Rudolf's 4,5 von 5 möglichen Punkten und damit Platz 2 in der Gesamtwertung.Nach zwei Jahren Pandemie standen dieses Jahr Gastronomiekonzepte im Fokus der Jury, die das Wir-Gefühl stärken und zu kreativen Pausen einladen. Was der Juryvorsitzenden Theresa Geisel von Food & Health e.V. beim Rudolf's besonders gefällt, ist das fortwährende Engagement und die Kreativität, mit dem Betriebsleiter Georges Grunenwald und Küchenchef Matthieu Amori die Gerichte zubereiten und präsentieren."Die beiden treffen mit der Haufe Group auf ein Unternehmen, das ihnen die nötige Freiheit lässt und Unterstützung gibt, nicht nur fantastische Gerichte zu kreieren, die täglicher Ausdruck der Wertschätzung für ihre Gäste sind, sondern auch Verantwortung für die Region, Umwelt und Tierwohl zu übernehmen. Ein herausragendes Konzept, das uns direkt begeistert hat und für uns zukunftsweisend ist", sagt Theresa Geisel."Wir sind sehr stolz! Für das gesamte Team ist die Auszeichnung eine großartige Bestätigung unserer Arbeit. Es zeigt, dass wir mit unseren Investitionen in eine gesunde und nachhaltige Verpflegung auf dem richtigen Weg sind. Und das ist nur gemeinsam mit der Haufe Group möglich", freut sich Betriebsleiter Georges Grunenwald.Auch Jürgen Spegel, Personalchef der Haufe Group, freut sich für das "Rudis", wie die Mitarbeitenden am Standort Freiburg ihre Kantine nennen. "Das gesamte Team unseres Betriebsrestaurants überbietet sich jeden Tag mit kreativen Ideen, neuen Produkten, nachhaltiger Küche, eigenem Kräutergarten und großartigen Aktionen. Wir sind stolz darauf, dass uns eine der deutschlandweit besten Kantinen täglich kulinarisch verwöhnt", sagt er.Über die Haufe Group:Die Haufe Group ist ein führender Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der durch eine individuelle Kombination aus Content, Technologie und Weiterbildung bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie Gestaltung vonTransformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahrenhat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einemumfassenden Lösungsanbieter digitaler und web-basierter Angeboteentwickelt.Unter den Marken Haufe, Lexware, Haufe Akademie, smartsteuer,lexoffice, Steuerbot (u.a.) finden die Lösungen der Haufe Group Einsatz in DAX-Unternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Jährlich setzen rund 360.000 Teilnehmer:innen auf die Weiterbildungs-Kompetenz und Erfahrung der Haufe Akademie, 600.000 Arbeitszeugnisse werden jährlich mit dem Haufe Zeugnis Manager erstellt und mit Haufe Talent Management über vier Millionen Bewerbungen bearbeitet.Die Haufe Group beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter:innen an 19 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Umsatz von377 Mio. Euro abschließen.Pressekontakt:Haufe Group PressestelleNicole LipphardtMunzinger Str. 979111 FreiburgTel: 0761 898-5164E-Mail: nicole.lipphardt@haufe-lexware.comhttps://www.haufe.de/presseOriginal-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106930/5191432