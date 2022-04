Mittel zur Förderung der Entwicklung und zum Start von klinischen Studien beim Menschen im Jahr 2023

Elastrin Therapeutics Inc., ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen, das Plattformtechnologie zur Entwicklung von Therapeutika, die verkalktes Gewebe und Organe wieder geschmeidig machen, nutzt, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Kizoo Technology Capital, einem führenden Frühphaseninvestor für bahnbrechende Verjüngungstechnologien, in Höhe von 10 Millionen US-Dollar bekannt.

Weitere Investoren in dieser Runde sind Starbloom Capital und SC Launch. 2018 wurde Elastrin Therapeutics als Spinout der Clemson University gegründet, wo die Technologie zunächst über einen Zeitraum von 20 Jahren entwickelt wurde. Elastrins Hauptwirkstoff ELT-001 ist ein EDTA-beladenes Nanopartikel, das mit einem geschützten monoklonalen Antikörper zur Behandlung von Gefäßverkalkung konjugiert ist.

Frank Schüler, Geschäftsführer von Kizoo Technology Capital, sagt: "Wir freuen uns, die Runde für Elastrin anzuführen und sind sehr beeindruckt von dem, was das kleine Team in so kurzer Zeit bereits erreicht hat. Wir sind begeistert davon, das Unternehmen wachsen zu sehen und Millionen von Menschen zu helfen. Elastrins Technologie ist wirklich bahnbrechend, indem sie altersbedingte Krankheiten nicht nur verzögert, sondern auch umkehrt."

"Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Es ist fantastisch, die Unterstützung unserer starken Investoren zu haben, da wir das Unternehmenswachstum und die Skalierung der Technologie anstreben", so Matthias Breugelmans, CEO von Elastrin Therapeutics. "Wir wollen Leben retten, und das Kapital, das Netzwerk und das Wissen, das unsere Investoren Elastrin Therapeutics bringen, sind ein echter Vorteil, um dies in Rekordgeschwindigkeit zu verwirklichen."

"Wir sind stolz darauf, das Unternehmen wachsen zu sehen und Teil der Reise mit dieser revolutionären Technologieplattform zu sein, die durch die Reparatur erheblicher Schäden des Alterns tatsächlich einen Einfluss auf ein gesundes Leben hat", erklärt Patrick Burgermeister, Partner bei Kizoo Technology Capital und Mitglied des Board of Directors von Elastrin Therapeutic.

Über KIZOO

KIZOO bietet Betreuung, Start- und Frühphasenfinanzierung mit Schwerpunkt auf Rejuvenation Biotech. Nachdem Kizoo bereits über langjährige Erfahrung als Unternehmer, VC und Mentor in wachstumsstarken Technologie- und Biotech-Unternehmen verfügt und mehrere Exits und enormen Wert für Gründer geschaffen hat, bringt es seine Erfahrung nun in das aufstrebende Gebiet der Rejuvenation Biotechnologie ein. Kizoo sieht darin eine junge Branche mit viel Potential, eines Tages über die größten Technologiemärkte von heute hinauszuwachsen.

Als Teil der von Michael Greve gegründeten Forever Healthy Group unterstützt Kizoo unmittelbar die Gründung von Startups, die die Erforschung der Ursachen des Alterns in Therapien und Dienstleistungen für die Anwendung beim Menschen umwandeln. Investiert wurde bereits in Cellvie, Underdog, Revel Pharmaceuticals, Elastrin Therapeutics und andere.

Zu den weiteren Initiativen von Forever Healthy gehören die Evaluation neuer Verjüngungstherapien, die evidenzbasierte Kuration des weltweit neuesten medizinischen Wissens, die Finanzierung von Forschungsprojekten zu den eigentlichen Ursachen des Alterns und die Ausrichtung der jährlichen Undoing Aging Conference.

Weitere Informationen unter www.kizoo.com und www.forever-healthy.org

Über Elastrin Therapeutics Inc.

Elastrin Therapeutics ist ein in South Carolina ansässiges Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige Therapien entwickelt, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen rückgängig zu machen. Die zugrunde liegende Technologie wurde von Dr. Naren Vyavahare in den letzten 20 Jahren an der Clemson University entwickelt. Das Team hat eine geschützte Plattform geschaffen, die auf abgebautes Elastin abzielt und es wiederherstellt, indem es die schädliche Verkalkung entfernt, die die Arterien versteift. Die Plattform verbessert die Wirksamkeit von Medikamenten erheblich und beseitigt Nebenwirkungen, durch die Kombination von Partikeldesign und Elastin-Targeting.

Weitere Informationen unter www.elastrin.com

Über SC Launch

SC Launch wurde 2006 gegründet und ist eine unabhängige, gemeinnützige Gesellschaft, die mit SCRA (South Carolina Research Authority) verbunden ist und Darlehen und Investitionen an ausgewählte, in South Carolina ansässige Unternehmen vergibt, die am SC Launch-Programm teilnehmen. SCRA wurde 1983 vom Staat South Carolina als öffentliche, gemeinnützige Gesellschaft gegründet und treibt die Innovationswirtschaft von South Carolina voran, indem sie technologiegestütztes Wachstum in Forschung, Wissenschaft, Unternehmertum und Industrie beschleunigt.

Weitere Informationen unter: www.scra.org/sclaunchinc

Über Starbloom Capital

Starbloom Capital ist ein kryptobasiertes Family Office, das Unternehmen bei der Entwicklung revolutionärer Technologien für Langlebigkeit unterstützt.

