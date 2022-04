München (ots) -Haushaltswoche im Plenum: Es geht um mehr als 71 Milliarden Euro für 2022. Die CSU-Fraktion beschließt heute den Etat für Digitales.Im Bereich Digitales mit einem Gesamtetat von 118 Mio. Euro unterstützt die CSU-Fraktion den weiteren Ausbau der digitalen Verwaltung. 35 Mio. Euro sind dafür im Haushalt eingestellt. Die bayerische Film- und Computerspielbranche wird mit weiteren 36 Mio. Euro gefördert.Dazu Kerstin Schreyer, die digitalpolitische Sprecherin der CSU-Fraktion und Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses:"Die erfolgreiche digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist eine der herausragenden Zukunftsfragen. Hier muss aber auch der Staat seine Hausaufgaben machen und eine schlagkräftige digitale Verwaltung anbieten. Um Bayern als Spitzenstandort weiterzuentwickeln, investieren wir daher allein in 2022 35 Millionen Euro für den Ausbau der digitalen Verwaltung."Dazu der Berichterstatter im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zum Fachbereich Digitales, Dr. Gerhard Hopp:"Als Thinktank und Strategieministerium hat sich die Etablierung des Digitalministeriums gerade in der Corona-Pandemie mehr denn je als wegweisend herausgestellt. Mit der Digitalagentur und dem Beschleunigungspaket wird es noch mehr Serviceagentur für Digitalisierung auch innerhalb der Staatsregierung und setzt Wegmarken für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bayern sowie für digitale und soziale Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger."Im Anschluss wird der Haushalt 2022 in Höhe von 71,19 Milliarden Euro mit dem Haushaltsgesetz final verabschiedet.Ausführliche Informationen zum Haushalt 2022 finden Sie hier:https://www.csu-landtag.de/haushalt2022Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deBirger NemitzStellv. PressesprecherE-Mail: birger.nemitz@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaE-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5191443