Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die ALSO Holding hat ein starkes Geschäftsjahr 2021 hinter sich. Reingewinn und Umsatz sind gestiegen. Für die Zukunft hat sich der IT-Logistikkonzern neue Mittelfristziele gesetzt. Ein Thema sind dabei auch Übernahmen. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.