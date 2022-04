Heidelberg-Eppelheim (ots) -Neuer Trinkspaß mit Capri-Sun: Ab sofort gibt es das Kultgetränk auch als Sirup zum Selbstmischen für den individuellen Genuss zuhause. Wie alle Capri-Sun Produkte enthält der Sirup ausschließlich natürliche Zutaten und verzichtet auf künstliche Süßstoffe, Aromen oder Farbstoffe. Stattdessen setzt Capri-Sun Sirup + Vitamine auf wichtige Vitamine und eine umweltfreundliche Verpackung.Capri-Sun überrascht seine Fans. Nach mehr als 50 Jahren bekommt die Capri-Sun im legendären Standbodenbeutel Verstärkung. Ab sofort gibt es den fröhlich-fruchtigen Begleiter für Freizeit, Sport und Spiel auch als Sirup und kann in den vier beliebten Sorten Multifrucht, Orange, Kirsche und Berry Mix nach Lust und Laune selbst gemischt werden. Alle Varianten werden - wie sämtliche Capri-Sun Produkte - aus natürlichen Zutaten hergestellt und enthalten keine künstlichen Süßstoffe, Aromen oder Farbstoffe. Zusätzlich punktet Capri-Sun Sirup + Vitamine - einzigartig unter den im deutschen Handel erhältlichen Sirupen - durch die Anreicherung mit den Vitaminen B1, B3, B5, B6, C und E sowie Biotin.Neuer Trinkspaß garantiertCapri-Sun Sirup + Vitamine wird in der 600ml-Flasche angeboten. Wer den einzigartigen Capri-Sun Signature-Taste erzielen möchte, mischt im Verhältnis 1:9. So ergibt eine Flasche Sirup sechs Liter - oder umgerechnet 30 Gläser (200ml) - des fertigen Getränks. Je nach persönlichem Geschmack, kann man nach Herzenslust ausprobieren, welche Wasser- und Sirup-Mischung die neue Lieblings-Capri-Sun ausmacht und dafür sowohl stilles als auch kohlensäurehaltiges Mineralwasser verwenden.Mit Capri-Sun jetzt auch backenCapri-Sun Sirup + Vitamine kann aber noch mehr: Als fruchtige Zutat verwandelt sie Süßspeisen und Kuchen blitzschnell in neue Lieblingsleckereien. Wer dafür nach einer Idee sucht, findet ab April im Internet auf Sallys Welt (www.sallywelt.de oder www.sallys-blog.de) ein exklusives Capri-Sun Rezept für Cupcakes. Sally, erfolgreichste deutsche YouTuberin im Bereich Kochen und Backen, hat dieses Rezept speziell für Capri-Sun entwickelt.Weniger Verpackung, mehr RecyclingCapri-Sun bietet den Sirup in einer 600ml-rPET-Flasche an. Julia Straschil, Global Brand Director bei Capri-Sun, sagt dazu: "Die Einführung des neuen Capri-Sun Sirups mit Vitaminen ist auch ein weiterer Schritt auf unserer Nachhaltigkeits-Agenda. Unsere 600ml-rPET-Flasche besteht zu hundert Prozent aus Recycling-Material und kann, wenn sie leer ist, wieder vollständig recycelt werden. Und: Mit einer Flasche Capri-Sun Sirup + Vitamine kann man sechs Liter Capri-Sun mixen - das sind fünf Flaschen weniger Verpackung und das führt insgesamt zu weniger CO2Emissionen!"Pressekontakt:Publik. Agentur für Kommunikation GmbHUlrike MartinRheinuferstr. 9D-67061 LudwigshafenTel.: +49 (621) 96 36 00-43E-Mail: u.martin@agentur-publik.deOriginal-Content von: Capri-Sun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53758/5191621