Geschäftsverlauf 1. Quartal 2022 / Prognoseerhöhung/Umsatz und Ergebnis Geschäftsjahr 2021 Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG

(ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Der Einhell-Konzern konnte im 1. Quartal 2022 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 290 Mio. EUR im Vergleich zu 229,6 Mio. EUR im Vorjahr erzielen. Die neu akquirierte Tochtergesellschaft Outillages King Canada ist seit 1. März 2022 erstmals in den Umsätzen mit ca. 3,3 Mio. EUR enthalten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung und der sehr guten Auftragslage erhöht der Konzern seine Prognose zum organischen Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2022. Der Vorstand geht davon aus, dass ein organischer Umsatzzuwachs am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne, also von ca. 10% (bisher 5-10%), erreicht werden könnte. Dies bedeutet einen prognostizierten Umsatz für 2022 von ca. 1.020 Mio. EUR. Zusätzlich werden durch die Übernahme der kanadischen Gesellschaft Outillages King Canada weitere ca. 30 Mio. EUR für 2022 prognostiziert. Der Konzern erhöht ebenso seine Rendite-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 von ca. 8,5 % auf ca. 8,5 - 9,0 % vor Steuern. Die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf die Geschäftsentwicklung in den beiden Ländern können noch nicht abschließend bewertet werden. Der Umsatz der beiden Landesgesellschaften belief sich in 2021 auf ca. 1,2% des Konzernumsatzes.

Ebenso bleibt die Situation am Beschaffungsmarkt nach wie vor angespannt. Aufgrund der rigiden Corona-Eindämmungsmaßnahmen in China kann es immer wieder zur Stilllegung von Häfen bzw. einzelnen Hafen-Terminals in Asien kommen. Auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Komponenten bzw. deren Preisentwicklung kann grundsätzlich Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung in 2022 haben. Der Einhell-Konzern hat hier mit entsprechender Erhöhung der Lagerbestände vorgesorgt.

Auswirkungen der inflationären Tendenzen auf die Nachfrage der Endverbraucher sind aktuell noch nicht zu beobachten, können aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Der Vorstand geht mittel- bis langfristig von einer weiterhin sehr positiven Geschäftsentwicklung aus und treibt die strategischen Ziele wie den Ausbau der Power X-Change-Plattform und den Aufbau der Marke Einhell sowie die internationale Expansion weiter stark voran. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 konnte der Einhell-Konzern einen Konzernumsatz in Höhe von 927,4 Mio. EUR gegenüber 724,7 Mio. EUR im Vorjahr erzielen. Das Ergebnis vor Ertragsteuern beträgt nach vorläufigen Zahlen 81,8 Mio. EUR (i. Vj. 56,4 Mio. EUR). Die Umsatzrendite erhöhte sich in 2021 von 7,8 % auf 8,8 %. Das Ergebnis je Aktie erhöht sich auf 15,5 Euro (i. Vj. 10,9 Euro). Es liegt ein Dividendenvorschlag des Vorstands vor, der noch vom Aufsichtsrat zu genehmigen ist. Gemäß diesem Vorschlag wird der Vorstand der Hauptversammlung aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung eine erhöhte Dividende von 2,60 Euro je Vorzugsaktie (i. Vj. 2,20 Euro) und 2,54 Euro je Stammaktie (i. Vj. 2,14) vorschlagen. Landau/Isar, 07. April 2022 Der Vorstand 07.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

