Stockholm (www.anleihencheck.de) - Wenn Spieler mit dem Rücken zur Wand stehen, werden ihre Wetten immer riskanter, so die Experten von Nordea Asset Management.Das Militär nenne es vertikale Eskalation, wenn eine Partei durch immer aggressivere Schritte einen Ausweg suche. Russland stehe mit dem Rücken zur Wand und sei mit schweren Sanktionen und vorerst sehr begrenzter Unterstützung aus China konfrontiert. Da Importe nach Russland teurer und schwerer zu finden seien, werde sich mit der Zeit wahrscheinlich die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ausbreiten und die Regierung zwingen, ein neues Narrativ zu finden. Die US-Regierung halte den Einsatz nicht konventioneller Waffen für möglich, während der Markt auf das Beste hoffe, nämlich den Beginn ernsthafter Verhandlungen. Im Wesentlichen glaube der Markt, dass Russland nachgeben und in der Ukraine einen Kompromiss finden werde. Je länger Russland warte, desto stärker würden sich die Sanktionen auswirken, einschließlich sehr hoher Zinssätze, was darauf hindeute, dass der Markt wahrscheinlich zu Recht vorsichtig optimistisch sei. Tatsächlich habe Russland ein begrenzteres Ziel angekündigt, die Donbass-Region zu "befreien". Die Frage sei nun, ob Russland den Neutralitätsanspruch der Ukraine akzeptieren werde. ...

