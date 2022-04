Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die steigende Unsicherheit an den Märkten konnte dem Schuldscheinsegment im Auftaktquartal 2022 kaum etwas anhaben - im Gegenteil: Einige Bondemittenten wechseln wegen des volatileren Marktumfelds in den stabileren Schuldscheinmarkt, so die Analysten der Helaba.Auch das angestiegene Zins- und Spreadniveau unterstütze die Nachfrage nach Schuldscheinen. In den Monaten Januar bis März seien Darlehen in Höhe von mehr als 6,3 Mrd. EUR in 35 Deals valutiert worden. Dies seien über 1,5 Mrd. EUR mehr als im ersten Quartal 2021 sowie die höchste Q1-Emissionssumme in den letzten fünf Jahren gewesen. Einige Unternehmen seien mit recht großen Schuldscheinen an den Markt gekommen, darunter das Immobilienunternehmen Vonovia mit einer Transaktion in Höhe von 1 Mrd. EUR. Das durchschnittliche Emissionsvolumen sei auf rund 180 Mio. EUR gestiegen (Jahresdurchschnitt 2021: 146 Mio. EUR). ...

