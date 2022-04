Der Neuling im Brillengeschäft und Konkurrent von FIELMANN wurde anlässlich des Börsengangs hochgelobt und der Kurs erreichte in der Spitze 27 €.Wir haben darauf verzichtet. Bei aktuell 8,50 € macht es jedoch Sinn. Rd. 300 Mio. € Marktwert sind für etwa die gleiche Umsatzgröße erstmals vertretbar, obgleich die schwarze Null noch nicht erreicht ist.MISTER SPEX ist damit eine Internetwette im an sich permanent wachsenden Optikermarkt. Die Größenordnungen von FIELMANN sind vorerst nicht erreichbar, nämlich 4,3 Mrd. € Marktwert für etwa 2 Mrd. € Umsatz, ein kontinuierlicher Gewinntrend und ein KGV um 23. Erreicht man die schwarze Null im kommenden Jahr, dürfte sich die Lücke in der Umsatzbewertung reduzieren.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 14! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 14:Themen u.a.:++ Die Markttechnik des DAX bleibt zweideutig++ BIONTECH glänzte mit sagenhaften Ergebnissen++ COMPUGROUP MEDICAL stellt sich neu auf++ Neues Kursziel für WACKER CHEMIE?++ ACCENTURE PLC mit Prognoseerhöhung++ Wird TWITTER die nächste Story des Jahres?++ VONOVIA liefert höchste SoliditätIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info