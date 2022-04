Rockey nennt sich die Bitcoin-Brieftasche, die über einen USB-C-Anschluss und einen Fingerabdruckleser verfügen wird. Wie der Name schon verrät, erinnert die Geldbörse dabei stark an einen flachen Stein. Jack Dorseys Unternehmen Block, das früher als Square bekannt war, arbeitet aktuell an einem Prototyp für eine Hardware-Bitcoin-Geldbörse. Das Gerät soll Nutzern dabei helfen, "ihre Bitcoin sicher zu besitzen und zu verwalten", verkündete das Unternehmen. Am Mittwoch twitterte Blocks Hardwareleiter Jesse Dorogusker ein Bild, auf dem mehrere Geräte zu sehen sind, die nach sechseckigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...